Pandemide alınan kilolar termal eşofmanla eritiliyor

Korona virüs vatandaşın hareket kabiliyetlerini kısıtladı. İnsanlar evlerine kapandı. Hareketsiz hayat, fazla kiloları da beraberinde getirdi. Araştırmalar bir yıl içinde kadınların ve erkeklerin yarısına yakınının kilo aldığını ortaya koydu. Pandemi sürecinde hareketsiz kalan ve kilo alan kişiler, Termo Fits akıllı tekstil kumaşından üretilen termal sauna etkili eşofmanla kilo verebiliyor.FK Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Kaynak, "Kilo çağımız insanlarının en büyük problemi ve hepimizin derdi oldu. Evde basit işler yaparken bile yediklerimizi eritebileceğimiz yeni nesil kıyafetler ürettik. Üniversite iş birlikleri ve tasarımcılarımızla araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunarak şık ve konforlu spor giyim ürünü haline getirdik. Tasarımlarımız ve üretimimiz ise hijyenik koşullarda yüksek teknolojiye sahip makineler ile yapılıyor. Ürün tıpkı dalgıç kıyafetleri gibi su ve sıvı geçirmiyor, teri de dışarı vermiyor. Toksinler eşofmanın içindeki kumaş tarafından hapsediliyor. Akıllı tekstil kumaşımız yeni tasarımlar ile modellerimiz ısıyı ve sıvıyı hapsederek daha fazla terlemenize yardımcı oluyor. Yeni nesil inovatif spor giyim tasarımları büyük ilgi görüyor. Eşofmanlar, bel, basen, bacak ve karın bölgelerini sıkılaştırıcı, inceltici ve toplayıcı bir etkiye sahip. Ürünler, anti-bakteriyel süper elastik ince, esnek akıllı tekstil kumaşından ve sağlık analizleri yapıldı. Çok güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz" diye konuştu.