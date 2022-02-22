Pandemide işitme sorunu yaşayanlarla nasıl iletişim kurulmalı

Covid-19 salgınıyla mücadelede hayati bir öneme sahip olan maske kullanımı işitme dudak okuyarak iletişim sağlayan işitme engellilerin iletişim sorunları yaşadığını söyleyen Odyolog Mehmet Tarık Kaya, bu kişilerin zihinsel sağlıklarının risk altında olduğunu ifade etti.

Covid-19 ile beraber toplum sağlığını korumak adına 2 yılı aşkın süredir yoğun olarak kullanılan maskeler özellikle işitme kaybı olan ve dudak okuma yöntemi ile konuşulanları anlamaya çalışan birçok insan için büyük zorlukları beraberinde getiriyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan May İşitme Uzmanı Odyolog Mehmet Tarık Kaya, yaşanan bu zorluklar nedeniyle işitme kayıplı bireylerin sosyal izolasyona maruz kaldığına dikkat çekti. Kaya, “İşitme kaybı olan birçok kişi, başkalarıyla etkili bir şekilde iletişim kurmalarına yardımcı olmak için dudak okuma ve yüz ifadeleri gibi görsel ipuçlarına güvenir. Normal işiten bireylerde, mağaza veya süpermarket gibi yoğun kamusal alanlarda, çevre gürültüsüyle beraber işitme zaten daha zor olabilir. İşitme kaybı olan bireylerde ise maske kullanımıyla beraber bu zorluk, görsel ipuçların (örneğin dudak okuma, yüz ifadeleri) ortadan kalkmasıyla beraber kat ve kat artmıştır ve işitmenin anlaşılması çok güç hale gelmiştir” dedi.

Demans ve Alzheimer riskine dikkat

Mehmet Tarık Kaya, yüz maskelerinin konuşmanın anlaşılırlığını bozan hatta kelimelerdeki anahtar bilgilerin bulunduğu yüksek konuşma frekanslarını engelleyen bir bariyer görevi görebileceğini açıkladı. İletişimde yaşanan zorlukların işitme kayıplı bireyleri sosyal ortamlardan ve sohbetlerden uzaklaştırdığına dikkat çeken Kaya, “Sosyal etkileşim eksikliği, işitme kaybı olan kişilerin kendilerini daha fazla izole hissetmelerine neden olabilir ve potansiyel olarak zihinsel sağlıklarını etkileyebilir. Bu da Demans ve Alzheimer riskini artırmaktadır” dedi. Kaya, işitme kaybı olan kişilerle iletişimi kolaylaştırmak için şu beş öneriyi paylaştır, “

Şeffaf bir yüz maskesi takın: Bu yüz maskelerinin ağzınızı örten şeffaf bir kaplaması vardır, bu da başkalarının dudak okumasını kolaylaştırır. Şeffaf bir maskeye geçmek işitme kaybı olan kişilerin sizinle iletişim kurarken kendilerini daha rahat hissetmelerine yardımcı olur.

Net konuşun: İşitme kaybı olan biriyle konuşurken ses maskenin arkasında boğuk kalabileceğinden net bir şekilde konuşmak önemlidir. Ayrıca biraz yükseltilmiş bir sesle (normalden biraz daha yüksek sesle) konuşmaya çalışmalısınız. Bu, bağırmanız gerektiği anlamına gelmez, çünkü bu sesi bozar ve sesinizin netliğini artırmaz.

Arka plan gürültüsünü azaltın: Etrafta çok fazla ses olduğunda, işitme kaybı olan birinin konuşmaya odaklanması zor olabilir. Mümkünse konuşmanızı daha sessiz bir yere taşıyabilirseniz, bunun işitme kayıplı bireyin sizi anlamasında büyük yardımı olacaktır.

Kişinin dikkatini çekin: Arka plan gürültüsünü azaltamadığınız durumlarda, işitme kaybı olan birinin birkaç farklı sesi ayırt etmesi zor olabilir. Yardımcı olmak adına konuşmaya başlamadan önce kişinin dikkatini çekmeye çalışmalısınız. Bu onların kimi veya hangi sesleri dinleyeceğini bilmelerini sağlayacak -ve daha sonra tam olarak sizin sesinize odaklanabilecekler.

Bir yere yazın: Diğer her şey başarısız olursa, telefon notlarınıza veya bir kağıda bilgi yazmak, yanlış iletişim veya eksik bilgi olmadığından emin olmak için söylenenleri netleştirmeye yardımcı olabilir.”