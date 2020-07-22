Pet şişede bekleyen suya dikkat

Pet veya cam şişelerde beklemiş sularda kolera, salmonella gibi bakteriler, amip gibi parazitler, rotavirüs, Hepatit A ve E gibi virüsler bulaşabileceğini belirten Uzm. Dr. Bengisu Ay, "Hepsinin ortak bulgusu bulantı kusma ve ishaldir. Arabada uzun süre beklemiş su tekrar kullanılmamalı." dedi.

Pendik Medipol Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümünden Uzm. Dr. Bengisu Ay, pet ve cam şişe kullanımlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Ay, plastik damacana ve su şişelerinde BPA (BisfenolA) adı verilen bir madde bulunduğuna dikkati çekerek, "Uzun süre güneş ışığına maruz kaldığında bu sulara karışan BPA hormonal bozukluklar, kanser, gelişme geriliği gibi sonuçlar doğurabilir." dedi.

"Arabada unutulan suyu kullanmayın"

Normalde tüm dezenfeksiyon ve filtreleme işlemlerinin yapıldığı bir sudan herhangi bir mikrobun bulaşmasının söz konusu olmadığını belirten Dr. Ay, şöyle devam etti: "Beklemiş sularda kolera, sigella, salmonella, aeromonas, lejyonella gibi bakteriler, giardia ve amip gibi parazitler, norwalk, rotavirüs, Hepatit A ve E gibi virüsler bulaşabilir. Hepsinin ortak bulgusu bulantı kusma ve ishaldir. Arabada uzun süre beklemiş suyun tekrar kullanılmaması gerekir. Beklemiş ve sonrasında soğutulup tüketilen sularda soğutma işleminde çoğu mikrop canlı kalabilir."

"Pet şişeleri tekrar kullanmayın"

Dr. Ay, sokaktan alınan su şişelerinin dezenfekte edilmesi gerektiğine değinerek, şu tavsiyelerde bulundu: "Dışarıda tezgahlardan ve marketlerden alınan su şişelerini deterjanlı nemli bir bezle veya alkolle silebiliriz. Dezenfekte etmek için alkol veya çamaşır suyu yeterlidir, fakat dezenfektan maddelerin suya karışmamasına özen gösterilmelidir. Su şişelerini gün içinde buzdolabında ya da güneş görmeyen serin bir ortamda bekletmek gerekir. Pet şişelerin tekrar kullanımı uygun değildir, cam şişeler her kullanımda deterjan ile yıkanmak koşulu ile süresiz tekrar kullanılabilir."