Prof. Dr. Erdem Yeşilada’dan, Korona virüste dikkat çeken kısırlık uyarısı

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüsün üreme fonksiyonlarını bozup bozmayacağı halk arasında büyük endişe uyandırıyor. Prof. Dr. Erdem Yeşilada, korona virüs ile kısırlık arasındaki ilişkiye bilimsel veriler ışığında açıklık getirdi. Prof. Dr. Yeşilada, “Bir yıl içerisinde yapılan çalışmalar özellikle erkeklerde kısırlık yapabileceğine dair bir şüpheyi ortaya koydu” dedi.

Çin’in Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi uzun süredir devam ediyor ve gün geçtikçe daha fazla insanı etkisi altına alıyor. Bu nedenle bilim insanları, Covid-19 hastalığı hakkında daha fazla konuyu aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte virüsün yayılma şekli, vücutta meydana getirdiği hasar, sebep olduğu belirtiler gibi pek çok konuda veri toplandı. Korona virüsün vücutta bıraktığı etkiler arasında en çok merak uyandıran konu olan kısırlık hakkında Prof. Dr. Erdem Yeşilada bilimsel veriler ışığında açıklamalarda bulundu.

"Yumurtalıkların, gerek spermlerin DNA’sına zarar vererek onları etkisiz hale getirebiliyor"

Prof. Dr. Yeşilada, “Bir yıl içerisinde yapılan çalışmalar özellikle erkeklerde kısırlık yapabileceğine dair bir şüpheyi ortaya koydu. Çünkü yapılan bir çalışmada Covid hastalığının erkeklerde luteinize edici hormon ve laktini arttırdığı tespit edildi. Bu, erkek cinsel sağlığı bakımından son derece önemli. Çünkü her ikisi de gerek yumurtalıkların, gerek spermlerin DNA’sına zarar vererek onları etkisiz hale getirebiliyor. O yüzden bunları klinik çalışmalarla daha ileri, daha ayrıntılı çalışmalarla ortaya koyabilmek için çok sayıda bilimsel dergilerde yayınlanmış yayınlar var. Yollarda maskesini burnunun altına, çenesinin altına indirenleri görüyorum bu bakımdan özellikle erkek vatandaşlarımızın bu konuda çok hassas olacağını düşünüyorum çünkü son derece riskli bir durum“ sözleriyle konuya açıklık getirdi.