Prof. Dr. Faruk Buyru: “Popülerlik için yanlış bilgilerle hamileleri etkiliyorlar, aşı çok önemli"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, pandemi döneminde gebeler ve aşılamaya yönelik açıklamalarda bulundu. Buyru, “Popüler olmak için , belki biraz da bilgisizlikten sürekli yanlış bilgilerle hamileleri etkiliyorlar. Gebeler aşı yaptırmaktan kaçındıkları takdirde hastalık daha ağır, daha ölümcül seyrediyor. Anne ve bebek ölümlerine yol açabiliyor. Annede tansiyon yüksekliğine ve erken doğuma da neden olabiliyor. Bebekte gelişme geriliği ortaya çıkabiliyor” dedi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, pandemi döneminde gebeler ve aşılamaya yönelik açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Faruk Buyru, gebelerin hem kendileri hem bebekleri için aşı olması gerektiğini ifade etti. Buyru, “Yüzbinlerce gebeyi kapsayan çalışmalarda, gebelik döneminde yapılan korona virüs aşılarının anne ve bebek sağlığı açısından hiçbir olumsuz etkisinin olmadığı, koruyuculuğunun epeyce yüksek oranda olduğu ortaya çıktı. Aşılı olanlarda hastalık ortaya çıktığı takdirde de oldukça hafif geçtiği ve ölümcül seyretmediği kanıtlanmış durumda. Bütün bunlara rağmen bir takım önyargılarla, yanlış bilgilerle gebeler aşı yaptırmaktan kaçınabiliyorlar” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Faruk Buyru, hamilelik döneminde geçirilen korona virüsün hem anne hem de bebek açısında ciddi sonuçlar doğurabildiğini ifade ederek, “Gebeler aşı yaptırmaktan kaçındıkları takdirde hastalık daha ağır, daha ölümcül seyrediyor. Anne ve bebek ölümlerine yol açabiliyor. Annede tansiyon yüksekliğine ve erken doğuma da neden olabiliyor. Bebekte gelişme geriliği ortaya çıkabiliyor. Hastalıktan dolayı anneyi erken doğuma almak zorunda kalabiliyoruz. Dolayısı ile bu durumdan doğacak bebek de olumsuz etkileniyor. Bütün bu olumsuz etkiler nedeni ile gebeliğin her döneminde aşı yaptırılmasını ve hastalıktan korunmak için diğer önlemleri ısrarla öneriyoruz" dedi.

“Sağlık Bakanlığı’nın aşı yaptırın söylemi çok önemli”

sözlerini sürdüren Prof. Dr. Buyru, “Bir takım kişiler, bunlar herkesin bildiği bir takım kesimler. Sesleri çok çıkacak şekilde aşının hamilelerde olumsuz etki yapabileceğini, düşüğe, olumsuz sonuçlara yol açabileceğini dile getiriyorlar. Bu kişiler popüler olmak için belki biraz da bilgisizlikten sürekli yanlış bilgilerle hamileleri etkiliyorlar. Kadın doğum hekimlerinin çoğu aşı yapılmasını öneriyor ama bir kısım aşıyı hamilenin kendi inisiyatifine bırakmak durumunda kalıyor. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı’nın söylemi oldukça önemli. Çünkü Sağlık Bakanlığı’nın verdiği bu güvence ile tüm hekimler aşıyı hamilelere önerecektir. Gebelere çok daha kolaylıkla ’aşı yaptırın, bunun olumsuz etkisi yok hem kendinizi hem bebeğinizi hem de çevrenizi korumak için aşı yaptırmalısınız ’ şeklinde bir vurgulama içine girebilirler" şeklinde konuştu.

“Hamileliğin her döneminde aşı yaptırabilirsiniz”

Prof. Dr. Faruk Buyru, iki doz Sinovac aşısı yaptırmış ve üçüncü doz zamanı gelmiş hamilelere de uyarıda bulundu. Buyru, “Sinovac aşısının etkisi 6 aydan sonra azalmaya başlıyor, antikor düzeyi düşüyor ve bu da koruyuculuğu düşürüyor. Bu nedenle üçüncü dozun yapılması çok önemli. Hiç aşı yaptırmamış kişiler, hamileliğin her döneminde aşı yaptırabilirsiniz. İki doz Sinovac aşısını yaptıranların, üçüncü dozu yeni mutasyonlara etkili Biontech aşısıyla yaptırmalarını öneriyoruz” dedi.