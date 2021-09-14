Prostat kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor

15 Eylül Dünya Prostat Kanseri Farkındalık Günü münasebetiyle Silivri İlçe Sağlık Müdürlüğü, bir bilgilendirme mesajı yayımladı.

Prostat kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor
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15 Eylül Dünya Prostat Kanseri Farkındalık Günü münasebetiyle Silivri İlçe Sağlık Müdürlüğü, bir bilgilendirme mesajı yayımladı.

Yazılı olarak yapılan bilgilendirme mesajında şu ifadelere yer verildi;

Ülkemizde ve Dünyada erkeklerde akciğer kanserinden sonra 2.sıklıkla görülen kanser türüdür. Erken evrede hiçbir belirti vermez. Kanser dokusu büyüdükçe bazı şikayetler ortaya çıkar.

Sık İdrara çıkma

Gece idrara kalkma

Kesik kesik idrar yapma

Zor ve ağrılı idrar yapma

Kanlı idrar -Kanlı meni

Bu belirtiler prostat ile ilgili bir sorun olduğunu gösterir.

Prostat kanseri erken tanı konulabilen   ve tedavi edilebilen bir hastalıktır.

Erkeklerin 50. Yaşından itibaren, birinci derece yakınlarında prostat kanseri görülmesi halinde 40 yaşından itibaren bir üroloji uzmanına düzenli muayene olması ve PSA testini yaptırması erken tanı için önemlidir.

Tüm kanserlerde olduğu gibi sağlıklı beslenme alışkanlıkları, tütün ürünlerinden uzak kalma, fiziksel aktivite ve uygun kiloda kalma çok önemlidir.

Unutmayın “Erken teşhis hayat kurtarır”

Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2021, 22:52
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