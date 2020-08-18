Prostat kanserini yakalamada füzyon biyopsi tekniği

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Remzi Sağlam füzyon biyopsi hakkında bilgi verdi.

Prostat kanserini yakalamada en son teknoloji hakkında bilgi veren Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Remzi Sağlam “Son 10 yılda MR (Magnetic Rezonans Imaging) teknolojisindeki gelişmeler, prostat kanseri hastalarına çok büyük yenilikler getirdi. Multiparametrik MR tekniği ile kontrast madde verilerek, prostat kanseri olabilecek yerler belirlenmeye başlandı. 3 Tesla MR teknolojisi bu belirlemeyi daha hassas bir şekilde yapmayı sağladı. Dahası multiparametrik MR da kanser şüphesi olan bir yer tespit edilmezse, hastaya gereksiz biyopsi yapılması önlenmiş oldu” dedi.

Prof. Dr. Remzi Sağlam füzyon biyopsiye ilişkin şunları söyledi:

“Bir yandan da Multiparametrik MR dan elde edilen görüntülerden faydalanarak prostat kanseri şüphesi olan yerlerden, yani tam hedeften biyopsi alma teknikleri gelişti. MR dan alınan görüntü, gerçek görüntü ile çakıştırılarak standart 12 kadran biyopsi yanında şüpheli yerlerden de daha çok biyopsiler alınmaya başlandı. Bu tekniğe füzyon biyopsi adı verildi. Bu teknikle daha önce standart biyopsilerle yakalanamamış kanserler tespit edilebildiği gibi, doğrudan füzyon biyopsi yapılarak prostat kanserlerinin yüzde 80’i yakalanabilmektedir.

Yeri tespit edilen küçük prostat kanserleri ameliyatsız tedavi edilebilir mi?

Teknoloji geliştikçe, yeni beklentiler de ortaya çıkıyor. Madem kanserin prostat içindeki yerini tespit edebiliyor ve tam bu yerden biyopsi alabiliyoruz, bu kanseri yeni teknolojilerle neden ameliyatsız tedavi etmiyoruz ? Tabii ki elimizdeki son teknoloji ile yani Robotik HIFU (Yoğunlaştırılmış Ultrason Sıcaklığı) ile küçük kanserleri tedavi edebiliriz, ancak bunun da şartları var. Biyopsi sonucunda bildirilen raporda Gleason dereceleri 3+3 veya 3+4 ise prostatda tespit edilen kanser odakları bir veya birkaç tane ise, ve kanser odakları 1-2 cm den büyük değilse Robotik HIFU ile tedavi edilebilir. Bu tedavi, makata yerleştirilen bir ultrason probuyla kanser odağı görüldükten sonra, bilgisayar kontrolünde, kanserli bölgenin makata yerleştirilmiş olan aynı ultrason probundan gelen enerjinin tam kanserli bölgede odaklanması ile, tamamen bilgisayar kontrolünde robotik olarak yüksek ısıyla yakılması/denatüre edilmesi şeklinde yapılır. Yarı robotik sistem ile biyopsi alınması sırasında, biyopsi alınan yer cihazın hafızasına kaydedilir nereden kanser çıktığı tespit edildikten sonra aynı yere robotik olarak tekrar girilebilir ve lazer, radyofrekans, elektroporasyon veya fotodinamik yöntemlerden biri ile de kanserli bölge tedavi edilebilir. Ancak bu yöntemlerden en yaygın kullanılanı ve Amerika’da FDA onayı almış olanı bizim de kullandığımız HIFU yöntemidir.”