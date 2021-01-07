RA hastaları daha fazla anlaşılmaya ihtiyaç duyuyor

Romatoid artrit (RA) hastalarının yaşam kalitesini artırmak için multidisipliner bir yaklaşım gerekiyor.

Gerek halk sağlığı gerekse ekonomik etkileri nedeniyle önemli bir otoimmün hastalık olan romatoid artrit (RA), dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 1’ini etkiliyor.

Türkiye Romatoloji Derneği ile Romatizma Hastaları Bilgilendirme ve Destekleme Derneği ve Lilly’nin iş birliğiyle hazırlanan raporda, Türkiye’de romatoid artrit hastalığının yönetimine ilişkin mevcut durumu ve çözüm önerilerini hem hasta hem de hekim bakış açısıyla ortaya koyuyor.

Raporda, romatoid artritin yönetimine ilişkin çözüm önerileri ise şöyle sıralandı:

"RA hastalarının eğitimine yönelik çok paydaşlı sistem tasarımı ve uygulanması.

Romatoloji uzmanlığı eğitimi ve hizmet sistemlerinin yeniden düzenlenmesi.

RA yönetiminde multidisipliner yaklaşım: Romatologlar dışındaki sağlık mesleği mensuplarının hastalık yönetimine dahil olması.

RA yönetiminde teletıp uygulaması.

RA hastalarının çalışma şartlarının iyileştirilmesi.

RA’ya yönelik toplumda farkındalığın artırılması".

Prof. Dr. Ayhan Dinç, “Romatoid artrit, eklemlerimizi etkileyen iltihabi romatizmaların en önemlisi. Yönetimi uzun süreli stratejiler ve duruma göre taktikler gerektiriyor. En önemli hedef kişinin biyolojik ve sosyal dengesini bozmadan hastalığını kontrol altında tutmak. Bunun için elimizdeki seçenekler giderek artıyor ve çeşitleniyor. Bu ise daha incelikli stratejileri gerektiriyor. Bu çalışma raporu, Türkiye’de RA hastalığının yönetimine ilişkin mevcut durum ve çözüm önerileri hakkında hasta ve hekim perspektifinden genel bir değerlendirme sunmaktadır” dedi.

Prof. Dr. Süleyman Özbek ise “RA yönetiminde iyileşme sağlayabilecek rapordaki bu önerilerin derinleştirilmesi ve somut yol haritalarına dönüştürülmesi için önümüzdeki dönemde devam çalışmalarına ihtiyaç olacaktır. Bunun yanı sıra, RA yönetiminde mevcut durumun düzenli değerlendirilmesi, çözüm önerilerinin izlenmesi ve etkilerinin tartışılması için bu tür çalışmaların takip ve değerlendirme sistematiğinin oluşturulması önemlidir. Bu raporla hastalığın yönetimine ilişkin yeni bakış açıkları kazandırmayı ve nihayetinde romatoid artrit hastalıklarının tedavi yolculuklarının daha verimli hale getirilmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz” dedi.