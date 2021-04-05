"Retina hastalıkları görme duyumuzu tehdit ediyor"

Prof. Dr. Peykan Türkçüoğlu, gözde oluşan ışık çakması ve uçuşan koyu cisimler gibi belirtilerin retina hastalıklarının habercisi olabileceğini belirterek, retinada oluşan hastalıkların doğrudan görme duyusunu tehdit ettiğini söyledi.

Gözde oluşan ışık çakması ve uçuşan koyu cisimler (uçuşan sinekler) gibi belirtilerin retina hastalıklarının habercisi olabileceğine dikkat çeken Medicana Çamlıca Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Peykan Türkçüoğlu, retinada oluşan hastalıkların doğrudan görme duyusunu tehdit ettiği konusunda uyardı. Göz küresinin arka duvarını bir duvar kağıdı gibi kaplayan, görme hücrelerinden oluşan ağ tabaka olan retinada ortaya çıkan hastalıkların ciddi sonuçları olabileceğini belirten Prof. Dr. Türkçüoğlu, retina hastalığının belirtilerini şöyle sıraladı: "Kırık-eğri görme, ani veya yavaş görme kaybı, ışık çakmaları, göz önünde uçuşan koyu cisimler (uçuşan sinekler), görüşün perdelenmesi, gelip geçici ve kısa süreli görme kaybı, görüş alanında karanlık bölgeler oluşmasıdır".

Retina yırtığı nasıl tedavi edileceğine de değinen Prof. Dr. Türkçüoğlu, "Yüksek miyopi, diyabet, hipertansiyon bulunan hastalarının, gözünde ışık çakması ve ani uçuşan cisimler beliren kişilerin mutlaka retina yırtığı açısından muayene olması gerekiyor. Eğer retina dekolmanına sebep olan yırtıklar çok sayıda ise, büyükse, yerleşimleri alışılandan farklı ise, yırtık saptanamıyor ise, eşlik eden başka hastalıklar varsa (göz içi kanaması gibi) ya da üzerinden zaman geçmiş ise vitrektomi ameliyatı uygulamak gerekebilir. Bu operasyonda retina dekolmanına gözün içinden müdahale edilir. Ameliyatın sonunda, uygulanan laser tedavisinin yırtık bölgesini yapıştırması ve bu etkinin devam etmesi için göz içine bir tampon maddesi vermek gerekir. Duruma göre bu tampon maddesi hava ve benzeri gazlar, ya da silikon yağı olabilir. Ameliyat sonrası hastanın bir süre koruyucu göz damlası kullanması ve belirli bir baş pozisyonunda yatması gereklidir" dedi.

Retina ameliyatlarında güvenilir yöntem

Amerika Birleşik Devletleri, Johns Hopkins Medika Enstitüleri, Wilmer, Medikal Retina ve Vitreo-retinal Cerrahi konularında çalışmalarda bulunan, Avrupa Göz Hekimliği Yeterlilik Kurulu Üyesi Türkçüoğlu, vitrektomi konusunda şöyle bilgi verdi: "Vitrektomiyi, gözün arka kısmında geniş alandaki boşluğu dolduran jeli, bulunduğu yerden ayırıp boşaltma işlemi olarak tanımlanıyor. Vitreus denilen bu jelin boşaltılmasının operasyonu gerçekleştirecek cerraha retinaya ulaşma imkanı veriyor söyledi. Gözü iki ana yapıda sınıflandırabiliriz. Ön kısım (kornea ve lens), fotoğraf makinasındaki mercek sistemine; arka kısım (vitreous ve retina) makinanın içine ve fotoğraf filmine benzetebiliriz. Ön kısmın görevi görüntünün arka kısma ulaşmasını sağlamaktır. Ancak asıl görme işlevini yerine getiren ve sinirsel iletileri beyine gönderilmesini sağlayan kısım gözün arka kısmıdır. Ön kısmında yapılan ve halk arasında en çok bilinen ameliyat katarakt ameliyatıdır. Vitrektomi ya da diğer ismi ile pars plana vitrektomi ameliyatı, gözünüzün arka kısmında yer alan vitre jeli ve retina üzerinde özel aletler yardımı ile 1 milimetreden küçük kesilerle girilerek yapılan ameliyatın adıdır".

Prof. Dr. Türkçüoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Vitrektomi, gözün arka boşluğundaki kanamaların temizlenmesi, retina yırtık ve ayrılmalarının tedavisi, retina üzerinde gelişen zarların temizlenmesi, sarı nokta hastalıklarının ve gözün içindeki yabancı cisimlerin çıkarılması gibi çok sayıda hastalığın tedavisinde uygulanabilmektedir. Vitrektomi ameliyatı lokal ya da genel anestezi altında yapılabilir. Operasyon için açılan 1 milimetreden küçük kesilere, ameliyat sonunda hastanın ve gözdeki hastalığın durumuna göre dikişi atılabilir ya da dikişsiz olarak ameliyata son verilebilir. Ameliyat, gözünüzdeki hastalığın tipine ya da ciddiyetine göre gözünüzün içinde sıvı, hava veya silikon vererek sonlandırılabilir. Hava veya silikon, ameliyat sonrası gözdeki hastalığın tedavisini, göz içinde kaldığı sürece sürdürür. Gözünüzün içinde hava bırakılmış ise havanın emilmesi 7-21 günü bulabilir. Bu sürede basınç değişikliklerine sebep olabilecek, uçağa binmek, yayla gibi deniz seviyesinde çok yüksek bölgelere seyahat etmek kesinlikle yasaktır. Silikon verilmiş ise böyle bir tehlike yoktur. Ancak hava kendiliğinden emilirken, silikon göz içinden ikinci bir ameliyat ile alınmadığı sürece kalır ve ancak ikinci bir ameliyat ile alınır. Silikonun uzun süre göz içinde kalmasının avantajları vardır. Ancak 6 aydan uzun süre kalan silikonlarda sütleşme dediğimiz olay başlar ve artık silikonun avantajları yerine dezavantaj oluşturmaya başlar. Bu dezavantajlarda en önemlisi göz tansiyonudur ve silikona bağlı göz tansiyonunun kontrolü ilaçlar ile çok zordur. Bu nedenle silikon sütleşmeye başlamadan, göz içinden ikinci bir ameliyat ile mutlaka alınmalıdır. Eğer göz içine ameliyat ile hava ya da silikon verilmiş ise, mutlaka belirli yatış pozisyonunun, doktorun belirlediği sürece koruması istenecektir. Bu pozisyonu korumak ameliyat başarısı kadar önemlidir. Başarılı bir ameliyat, yatış pozisyonun korunmaması ile bozulabilir ve erken dönemde ikinci bir ameliyata sebep olabilir".