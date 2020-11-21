’’Retinol, birçok deri hastalığının tedavisinde kullanılıyor’’

Dr. Oya Yeşim Hacımustafaoğlu Utkan, ’’A vitamini türevlerinden biri olan retinollün deriye düzenli uygulanması ile deride kollajen sentezini arttırmakta, deriye nem ve parlaklık sağlayan hyaluronik asit miktarını arttırmaktadır. Böylece anti aging etkiyle deri yaşlanmasını yavaşlatmakta hatta geri çevirmektedir’’ dedi.

Retinol, A vitamini türevi olan maddelerden bir tanesi. A vitamini türevlerinin, hücre yenilenmesi, foto yaşlanma, anti aging amaçlı ve akne başta olmak üzere dermatolojik bir çok deri hastalığının tedavisinde kullanıldığı belirtiliyor. Medicana International İstanbul Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Oya Yeşim Hacımustafaoğlu Utkan, retinol nedir, ciltte nasıl çalışır, cilde ne faydası var gibi retinol ile ilgili birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu.

’’Deriye nem ve parlaklık sağlayan hyaluronik asit miktarını arttırmakta’’

Retinoidlerin, keratinosit adı verilen cilt hücrelerinin yenilenmesini ve onarımını sağlayarak derinin pürüzsüz bir görünüm kazanmasına yardımcı olduğunu aktaran Dr. Oya Yeşim Hacımustafaoğlu Utkan, ’’Aknede açık ve kapalı komedonların tedavisinde ve yenilerinin oluşumunun engellenmesinde kullanılır. İnce yaşlanma çizgilerinin oluşumunu engelleyerek yaşlanma karşıtı etki gösterir. Foto yaşlanma, deride uv hasarı sonucu olarak ortaya çıkan, ciltte kırışıklık, lekelenme, incelme ve deri kalitesinde azalma ile kendini gösteren bir yaşlanma sürecidir. Bu süreçte deride kollajen sentezi azalmakta ve cildimizdeki hyaluronik asit miktarı düşmektedir. A vitamini türevleri anti aging etkiyle foto yaşlanmayı geriye çevirmektedir. A vitamini türevlerinden biri olan retinollün deriye düzenli uygulanması ile deride kollajen sentezini arttırmakta, deriye nem ve parlaklık sağlayan hyaluronik asit miktarını arttırmaktadır. Böylece anti aging etkiyle deri yaşlanmasını yavaşlatmakta hatta geri çevirmektedir. Yapılan kontrollü çalışmalarda retinol içeren kremlerin cilde uygulanmasıyla, deride foto yaşlanma sonucu ortaya çıkan ince çizgiler ve pigmentasyon adını verdiğimiz lekelenmelerde belirgin düzelme olduğu görülmüştür’’ dedi.

’’Retinollü kremler, mutlaka bir dermatolog kontrolünde kullanılmalı’’

Retinollü kremlerin mutlaka bir dermatolog kontrolünde kullanılması gerektiğini vurgulayan Dr. Utkan, ’’Retinollü kremler, mutlaka bir dermatolog kontrolünde kullanılmalıdır. Uygun şekilde kullanılmadığında ciltte hassasiyet, yanma, kuruluk gibi tahriş edici etkileri olabilmektedir. Bu etkileri engellemek için tercihen en düşük güçteki formülasyon ile başlanmalı. Daha sonra kişinin toleransına göre oran giderek arttırılmalıdır. Gerektiğinde konsantrasyon ya da sürme sıklığı azaltılmalıdır. Diğer bir kullanım şekli, tedaviye haftada birkaç gün ya da günaşırı uygulama ile başlayıp, cilt alıştıkça giderek uygulama gün sayısı arttırılmalıdır. Tedaviye mutlaka dermatoloğun önereceği uygun bir nemlendirici eklenmelidir. Retinollü kremler irritan etkilerinden dolayı, alkali sabunlar, tonikler, kurutucu ve soyucu diğer ajanlarla birlikte kullanılmamalıdır’’ şeklinde konuştu.

’’Ne kadar süreyle kullanılacağı kişinin yaşına göre değişkenlik gösteriyor’’

Dr. Utkan, sözlerine şöyle devam etti: ’’Retinolün ne kadar süreyle kullanılacağı, kişinin yaşına ne amaçla kullanıldığına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Dermatolojik hastalıkların tedavisinde daha uzun süre ve yüksek konsantrasyonlarda kullanılırken, foto yaşlanma ve anti aging kullanımlarda süre ve doz azalabilmektedir. Ortalama süre 3-6 arasında değişmektedir. Yeterli etki sağlandıktan sonra, her sene kış döneminde kısa süreli kullanımlarla idame yapılabilir. Bu kararı dermatoloğunuzun vermesi uygun olacaktır’’.

’’Cilt sağlığı ve güzelliği için vazgeçilmez’’

Dr. Utkan, sözlerini şöyle sonlandırdı: ’’En önemli yan etkisi ciltte iritasyon olarak ifade ettiğimiz kızarıklık, soyulma, yanma gibi lokal yan etkilerdir. Dermatoloğunuzun önerdiği konsantrasyonlarda ve uygun sürelerle kullanıldığında bu etkilerden kaçınmak mümkündür. Ayrıca uygun bir nemlendirici mutlaka tedaviye eklenmelidir. Güneş duyarlılığını arttırdığı için retinollü kremler gece uygulanmalı ve mutlaka güneş koruyucularla birlikte kullanılmalıdır. Bu nedenle yazın kullanılmaları önerilmez. A vitamin türevlerinin teratojenik etkileri vardır, yani anne karnındaki bebeğe zararlı etkileri olabilmektedir. Bu nedenle retinollü kremler, gebelik ve emzirme dönemlerinde kullanılmamalıdır. Sonuç olarak; Retinol, dermatolog kontrolünde, uygun dozda ve sürede kullanıldığında, cilt sağlığı ve güzelliği için vazgeçilmezdir’’.