"Rinoplasti öncesi ve sonrası gribe dikkat"

Burun estetiği ameliyatının her mevsimde yapılabileceğini belirten Doç. Dr. Erkan Soylu, “Kış aylarında üst solunum yolu enfeksiyonları ve gribal enfeksiyonlar endişe konusudur. Ameliyattan önce boğaz ağrısı, ateş, vücut kırgınlığı, iltihaplı burun akıntısı veya ağız ve burun çevresinde uçuk çıkması gibi durumlar operasyonun ertelenmesini gerektirebilir” dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü’nden Doç. Dr. Erkan Soylu, burun estetiğinde her mevsimin avantajı ve dezavantajı olabildiğini belirterek önemli açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Soylu, yılın her mevsiminde burun ameliyatı olunabildiğine dikkat çekerek, “Ancak her mevsimin kendine göre avantajları ve dezavantajları vardır. Örneğin; yazın ameliyat olanlar için tatil, deniz, havuz, güneş gibi unsurlar endişe konusu iken, kışın ameliyat olanlarda da soğuklar, üst solunum yolu enfeksiyonları ve gribal enfeksiyonlar endişe konusu olmaktadır. Kış aylarında ameliyat randevusu almış olan hastaların ameliyattan önce üst solunum yolları enfeksiyonu konusunda dikkatli olmaları gerekir. Hasta olduğu bilinen kişilerle temastan kaçınılmalı ve son on gün kalabalık ve toplu yerlerden mümkün mertebe uzak durulmalıdır. Aksi takdirde ameliyattan hemen önce kapılmış bir gribal enfeksiyon nedeniyle ameliyatınız ertelenebilir veya iptal olabilir. Ameliyattan önce boğaz ağrısı, ateş, vücut kırgınlığı, iltihaplı burun akıntısı veya ağız ve burun çevresinde uçuk çıkması gibi durumlar ameliyatın ertelenmesini gerektirebilir. Boğazda gıdıklanma, gıcık tarzı hafif öksürük, burnun şeffaf akıntısı gibi semptomlar ateş ve vücut kırgınlığı ile beraber değilse ameliyat için engel değildir” diye konuştu.

"Ağız solunumu nedeniyle boğazda kuruma yaşanabilir"

Burun ameliyatlarının genellikle ağrılı ameliyatlar olmadığını ifade eden Doç. Dr. Soylu, "Hastalarımızın burun ameliyatlarından sonra en çok şikayet ettikleri konu burun tıkanıklığıdır. Ameliyattan sonraki ilk dört gün genellikle burun tıkalı olur ve ağız solunumu yapılır, bu da boğazda kuruma ve yanmalara sebep olabilir. Bundan dolayı hastalarımızın ameliyattan sonraki hafta soğuk algınlığı ve üst solunum yolları enfeksiyonu kapmamaları önemlidir. Aksi halde ameliyattan sonraki ilk hafta biraz daha zorlu geçebilir. Fazla ziyaretçi kabul edilmemesi, hastanın istirahat ettiği oda sıcaklığının uygun ve sabit olması, havalandırılması, hastanın bakımını kendisi ve mümkünse hastanede kendisine refakat eden en yakınının yapması üst solunum yolları enfeksiyonu kapmamak adına yararlı olabilir. Her şeye rağmen ameliyat sonrası gribal enfeksiyon kapılması durumunda ekstra bir komplikasyon olmadıkça ameliyat sonrası verilen ilaçlar dışında başka ilaç gereksinimi yoktur. Ameliyat sonrası özellikle ilk üç gün 38 dereceye varan ateş inflamasyona bağlı olarak ortaya çıkabilir. Ancak 38 dereceyi geçen ateş durumunda mutlaka hastalarımız doktoruyla irtibata geçmelidir. Bu durum postoperative enfeksiyon veya üst solunum yolları enfeksiyonu belirtisi olabilir. Bol sıvı tüketilmesi, burnun sık sık serum fizyolojik ile yıkanıp temizlenmesi ve istirahat ile bu süreç kolaylıkla atlatılacaktır" ifadelerini kullandı.