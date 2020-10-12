Romatizma her yaşta sizi bulabilir

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mahmut Mutlu, romatizmanın ileri yaşlarda görüldüğü algısının yanlış olduğunu ifade ederek, her beş hastadan üçünün 65 yaş altında olduğunu söyledi.

Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mahmut Mutlu, artritin ‘romatizma’ ileri yaşlarda görüldüğü algısının yanlış olduğunu belirterek, her beş hastadan üçünün 65 yaş altında olduğunu söyledi. 12 Ekim ’Dünya Artrit Günü’ nedeniyle yaptığı açıklamasına, artrit durumunun tanımı ile başlayan Prof. Dr. Mutlu, “Genel anlamı ile eklemlerde meydana gelen enflamasyonlu (yangılı) veya dejeneratif (kireçlenme) şikayetlerle birlikte ağrılı, zaman zaman hafif, orta, ileri derecede hareket kısıtlılığına sebep olan klinik bir tablodur” dedi.

Artritin her yaşta görülebilen bir durum olduğunu belirten Mutlu, “Toplum içinde yaygın olarak romatizma adı ile bilinmektedir. İskelet sistemimizin hareket etmesini sağlayan eklemler, eklemleri meydana getiren karşılıklı kıkırdak ve kemik yapılar, kaslar ve bu yapıları bir arada tutan bağlarda ağrı, bazen şişlik, şekil bozukluğu ve hareket kısıtlılığına sebep olan bu klinik tabloya romatizma yani tıbbi genel adı ile artrit denilmektedir. Eklem romatizmaları (romatoid artrit, osteoartrit), yumuşak doku romatizmaları (boyun, bel ağrıları, fibromiyalji) ve kemik erimesi(osteoporoz) bunlar arasında en sık görünenleridir. Özellikle; son zamanlarda dünya yaş ortalamasının artması ile ileri yaşlarda osteoartrit (eklem kireçlenmesi) daha sık görülmektedir diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Kadınlarda daha sık görülüyor

Prof. Dr. Mahmut Mutlu, artritin tek bir hastalık olmadığının altını çizerek, “Yüzlü rakamlarla ifade edilen hastalık sayıları bu sınıfta adlandırılabilir. Artritler, cinsiyet göz önüne alındığında kadınlarda daha sık görülmekle beraber, yaş ortalaması arttıkça görülme sıklığı artmaktadır. Ancak; gut, ankilozan spondilit, genç erkeklerde görülen sistemik lupus, çocuklarda görülen akut romatizmal ateş de artrit terminolojisi altında bilinen hastalıklardandır. Hatta; 2020 başından beri dünyada pandemi ile seyreden Covid-19’un meydana getirdiği eklem ve kas ağrılarını da herhalde bundan sonra atrit başlığı altına inceleyeceğiz diye düşünebiliriz” açıklamasında bulundu.

Sebebi halen bilinmiyor

“Artrit görülen hastalıkların (romatizmal hastalıkların) önemli bir bölümünde kesin neden bilinmemektedir” diyen Mutlu, ortopedistleri yakından ilgilendiren primer osteoartritin sebebinin halen bilinmediğinin altını çizerek, “Bazılarında ise genetik yatkınlık önem taşıyabilir. Damarları etkileyen tütün ürünleri, eklemlerde aşırı strese sebep olan obezite gibi faktörler artritin oluşmasında önemli etkenler arasında sayılır” şeklinde konuştu.

Asıl tedavi koruyucu hekimlik

Artritlerin, yani romatizmal hastalıkların tedavisinde en uygun yolun seçilebilmesi için ilk etapta doğru tanı konulması gerektiğini ekleyen Prof. Dr. Mutlu, “Erken dönemde bu hastalığın tanınması zor olabilir. Bazı izlem ve tetkikleri gerektirebilir. Her hasta için kişisel bir tedavi algoritması tanımlanmalıdır. Çünkü, hastalık yoktur, hasta vardır. Sonuç olarak; en akıllı yolun önlenebilir yani sebebi tanımlanmış artritlerde asıl tedavinin koruyucu hekimlik olduğunu söyleyebiliriz” dedi.