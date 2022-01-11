Safra taşlarının bu belirtilerini biliyor musunuz

Safra taşlarının bulundukları yer ve hastalığın aciliyetine göre farklı şikayetleri ortaya çıkarttığını aktaran Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Alaattin Öztürk, taşların farklı durumlarda hangi belirtileri gösterdiğini açıkladı.

Hazımsızlık, şişkinlik, mide bulantısı, sırt ağrısı gibi şikayetler safra taşlarının en bilinen belirtileri arasında yer alıyor. Safra taşları çoğunlukla safra kesesinin içinde, bazen hem safra kesesi içinde hem de safra yollarında, daha az sıklıkla da sadece safra yollarında görülüyor. Taşların bulundukları bu yerlere ve hastalığın aciliyetine göre şikayetler değişiklik gösterebiliyor. Adatıp İstanbul Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Alaattin Öztürk, belirtiler konusunda bilinçlenmenin hastalığın anlaşılması konusunda çok önemli olduğunu belirtti. Op. Dr. Alaattin Öztürk, “Sadece safra kesesinde yerleşik taşlar, genellikle yemeklerden sonra hazımsızlık, şişkinlik, mide yanması, bulantı, geğirme, ağrı gibi şikayetlere yol açarlar. Eğer safra kesesi içindeki taşlar iltihaplanmaya sebep olmuşsa şiddetli karın ağrısı, bulantı, kusma ve bazen de sarılık yaparlar” dedi.

Taşların safra yoluna yerleşmesi durumunda ise ağrının ön planda olacağını söyleyen Op. Dr. Öztürk, taşların bulundukları yer dışında, gebelik, diyabet gibi farklı durumlarda ne gibi şikayetlere sebep olduğunu açıkladı. Öztürk, “Safra taşları safra yolunda yerleşik ise bu durumda ağrı ön planda olmak üzere yine hazımsızlık ve sarılık şikayetleri olur. Safra yollarındaki taş sebebiyle iltihap gelişirse üşüme, titreme, yüksek ateş gibi çok daha ciddi belirtiler ortaya çıkar. Gebelerde safra taşlarının şikayetleri gebelik şikayetleri ile sıklıkla karıştırılır. Ancak ciddi ağrı şikayeti olması, kusmanın olması hatta sarılık gelişmesi durumunda safra yolları hastalığından şüphelenilir. Bazen gebelerde safra yollarında akımın yavaşlaması da safra taşlarının yapacağı şikayetlere benzer şikayetler yapabilir” diye konuştu.

Obez kişilerde safra taşları daha sık görülür

Öztürk, “Çocuklarda safra taşları aynı şikayetlere yol açsa da çocuğun bu şikayetleri algılaması ve ifade etmesi daha zordur. Ancak ciddi ağrı ve sarılık geliştiği zaman hekime başvuru yapılmaktadır. Şeker hastalarında da safra taşları aynı şikayetlere yol açsa da bazen bu şikayetler oldukça siliktir. Ancak şeker hastalarında safra taşları daha sık iltihaplanmaya sebep olur ve oluşan iltihap daha şiddetlidir. Metabolizmanın yavaşlaması, safra kesesi duvarında kolesterol birikmesi, safra kesesi hareketlerinin yavaşlaması gibi faktörler dolayısıyla obez kişilerde safra taşları daha sık görülür. Safra kesesi taşlarının varlığı öncelikle hazımsızlık şikayetleri ile kendini gösterebilir. İlerleyen dönemlerinde ise yağlı yemeklerden sonra hazımsızlık daha da artabilir ve şiddetli ağrılar hazımsızlığa eşlik edebilir” şeklinde konuştu.