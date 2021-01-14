Sağlık çalışanlarına Korona virüs aşıları yapılmaya başlandı

Sağlık çalışanlarının Çin’den getirilen korona virüs aşıları ile aşılanmasına başlandı. Aşı için randevu alan sağlık çalışanları randevu sırasına göre aşılarını olabiliyor. Aşı yapıldıktan sonra bir süre gözetim altında tutulan sağlık çalışanları, ikinci doz aşılarını 28 gün sonra yaptırabiliyor.
Korona aşısı yaptıran doktorlardan Mehmet Azgün, “Bugün sağlık personeli, hekimlerimiz, diğer sağlık personellerimiz olmak üzere aşılama çalışmaları başladı. Biz de aşı çalışmaları kapsamında bütün hazırlıklarımızı yaptık. Personellerimiz randevu almak suretiyle aşılanmaya başlanmış oldu. Öncelikle bu zamana kadar çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Sağlık personelinin aşılama işlemlerinin tamamlanmasından sonra bakanlığımızın belirlediği öncelik sırasına göre vatandaşlarımıza yönelik hazırlıklarımız tamamdır. Çalışmalar devam edecektir” dedi.Aşılanan bir diğer doktor Buket Ertürk Şengel ise “Sağlık çalışanları olarak en riskli gruptayız. Dolayısıyla mutlaka aşılanmamız gerekmekte. Aşıların gelmesini bekliyordum. Geldiği gibi hemen aşımızı olduk. Umarım bu aşamada herkes aşısını olacaktır. Bundan başka da bir şansımız yok gibi durmakta” diye konuştu.