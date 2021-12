Sağlık turizminde yeni hedef Romanya

Trakya Kalkınma Ajansı ve Trakya Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği iş birliğinde Trakya’ya gelen Romanya Alım Heyeti, Dernek üyesi hastaneler ile ikili görüşmeler yaptı ve incelemelerde bulundu.

Temel amacı Romanya pazarında Trakya Bölgesi’ni Türkiye’deki medikal turizm destinasyonlarından biri olarak tanıtmak olan organizasyona katılan ve 9 kişiden oluşan Romanya Alım Heyeti, 4 gün boyunca kendileri için hazırlanan etkinliklere katıldı, incelemelerde bulundu. Heyette diş hekimi, doktor, aracı kuruluş, sigorta temsilcileri ile basın temsilcileri yer aldı. Konuk heyet ile Dernek üyesi İrmet Hastanesi, Optimed Hastanesi, Vatan Hastanesi, Medikent Hastanesi, Sevgi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Trend Health Sağlık Turizmi Acentesi, Medi Thrace Sağlık Turizmi Acentesi ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

İlk gün Çorlu’da yapılan organizasyonda Heyet üyeleri Trakya Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği üyeleri ile tanıştı ve yüz yüze görüşmeler yaptı. Burada konuklara bir konuşma yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin 2017 yılında başladıkları sağlık turizmi çalışmalarında kat ettikleri mesafe hakkında bilgi verdi. Şahin şunları söyledi:

”Bölgemizde Ajansımız, il sağlık müdürlüklerimiz ve sağlık tesislerimizle iş birliğinde medikal turizmin geliştirilmesi için 2017 yılında çalışmalarımıza başladık. Ajans koordinasyonunda yürüttüğümüz bu çalışmalara 2020 yılında kurduğumuz dernek ile devam ediyoruz. Bu etkinlikte Romanya’dan gelen alım heyetini bölgemizde ağırlayacağız. Heyet, etkinliğe dâhil olan sağlık tesislerimiz ve aracı kuruluşlarımızla görüşmeler yapacak, sağlık tesislerimizin altyapısını, hizmet kalitesini yerinde görecek. Romanya pazarında Trakya Bölgesi’nin medikal turizmde iddialı olduğunu anlatma ve kendimizi tanıtma fırsatı bulacağız. Etkinliğe bölgemizden katılan tüm sağlık tesislerimizin verimli görüşmeler yapmalarını dilerim.”

Organizasyonda bir hoş geldiniz konuşması yapan Trakya Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği Başkanı Mustafa Dönmez, ”Derneğimizi 2020 yılında Kalkınma Ajansı, sağlık müdürlükleri, sağlık tesislerimiz ve aracı kuruluşlarımızla kurduk. Temel amacımız, bölgemizin medikal turizmde farklı hedef pazarlarda bilinirliğini artırmak ve medikal turizmde altyapısını güçlendirmek. Ticaret Bakanlığı ön onayıyla gerçekleştirdiğimiz Romanya alım heyeti organizasyonunun tüm paydaşlarımız açısından faydalı olmasını diler, emeği geçenlere teşekkür ederim” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından 7 dernek üyesi ile Romanya ‘dan gelen 9 kişilik ekip B2b toplantıları gerçekleştirdi.

“Ziyaret ettiğimiz tesislerden etkilendik”

Organizasyonun son 3 gününde ise Heyet, Dernek üyesi hastaneleri ziyaret etti ve imkânları hakkında bilgi aldı. Romanya ekibinden MedTourist Advisor şirketi yetkilisi Andrei Stirbulescu ziyaret ettikleri tesisler hakkında şunları söyledi:

“ Türkiye’ye daha önce bir kez geldim. O zaman da İstanbul’a gelmiştim. Trakya Bölgesi’nde ilk kez bulunuyorum. Etkinlik süresince ziyaret ettiğimiz tüm sağlık tesislerinden çok etkilendik. Her birinin sağlık altyapısı ve hekim kadrosunun çok güçlü olduğunu gördük. Medikal turizm anlamında da Romanya ve Trakya Bölgesi arasında iş birliğini başlatacak ilk adımı attık. Romanya’dan Türkiye’ye hali hazırda onkoloji, plastik cerrahi operasyonlar, saç ekimi gibi alanlarda hastalar geliyor. Bu konularda sağlık hizmeti almak isteyen hastalarımıza İstanbul’a çok yakın, kaliteli ve daha hızlı tedavi olabilecekleri Trakya Bölgesi’ni önereceğiz. Ziyaret ettiğimiz her sağlık tesisinin alt yapısından, sunulan hizmetlerin her birinden çok etkilendik.”

- BİMYAD’dan İHA muhabirine destek

- Apohan: “Basın mensubuna yapılan saldırıyı kınıyorum”

Selçuk Dönmez

MALATYA (İHA) - Basın İnternet Medya Yayıncılar Derneği’nin (BİMYAD) olağan genel kurulunda güven tazeleyen Genel Başkan Selim Apohan, Gazeteci Muharrem Sarıkaya’nın İHA Muhabiri Ahmet Demir’e yaptığı saldırıya tepki göstererek, “Basın mensubuna yapılan saldırıyı kınıyorum“ dedi.

BİMYAD Malatya binasında yapılan olağan genel kurul toplantısında tek liste halinde gidilen seçimlerde başkanlığa yeniden Selim Apohan getirildi. Genel kurulda kısa bir konuşma yapan BİMYAD Genel Başkanı Selim Apohan, "BİMYAD yeni yönetimi ile bundan sonraki süreçte, daha faal, daha aktif ve habercilikte daha doğru ve tarafsız olarak hizmet edeceğiz. En yakın zamanda Türkiye genelinde şubelerimiz ve il temsilcilerimiz olacak. BİMYAD Genel Merkezi olarak biz Malatya’da, Çanakkale İl Temsilcimiz Zafer Durmaz faal olarak çalışıyoruz. Diğer iller ile görüşmelerimiz devam ediyor. Şahsıma olan güvenden dolayı yönetim kuruluma ve üyelerime sonsuz teşekkür ederim. Yapılan genel kurul, BiMYAD yönetimine ve üyelerine hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Selim Apohan’ın tekrar başkan olduğu BİMYAD yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: "Caner Mostur, Resul Özbey, Burak Bulucu, Berkman Dulcan, Mehmet Zafer ve Ali Özpolat.”

“Basın mensubuna yapılan saldırıyı kınıyorum “

Gaziantep’te düzenlenen bir programda yaşanan saldırı olayına da temas eden Apohan, saldırıyı kınadı. Apohan, “Gazeteci Muharrem Sarıkaya’nın, canlı yayında yaşanan ses problemini çözmeye çalışan İHA Muhabiri Ahmet Demir’e tokat atarak itmesi bizleri üzdü. Sarıkaya’nın bu çirkin saldırısına tepki gösteriyoruz. Emektar gecesini gündüzüne katarak görev yapan fedakar basın mensuplarımızın yanındayız. Yapılan bu çirkin saldırıyı kınıyoruz” şeklinde konuştu.