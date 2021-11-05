Sakaryaspor’un eski başkanı koronaya yenildi

2010-2011 sezonunda Sakaryaspor Kulüp Başkanlığı yapan 66 yaşındaki Halit Evin, korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti.

2010-2011 sezonunda Sakaryaspor Kulüp Başkanlığı yapan 66 yaşındaki Halit Evin, bir süre önce korona virüs salgınına yakalandı. Yaklaşık iki haftadır korona virüs sebebiyle İstanbul’da özel bir hastanede tedavi alına alınan Evin, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesine alınarak entübe edildi. Evin, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Halit Evin’in cenazesi ile ilgili ayrıntılar ise hastanedeki işlemleri sonrasında netlik kazanacağı öğrenildi.

Öte yandan, eski başkanlarını kaybetme üzüntüsü yaşayan yeşil-siyahlı takım sosyal medya üzerinden, “Kulübümüzün eski başkanlarından Halit Evin’in vefat haberini derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş durumdayız. Merhuma rahmet, geride kalanlarına sabırlar dileriz. Camiamızın başı sağolsun” paylaşımında bulundu.