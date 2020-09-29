’’Salatalar sağlıksız bir hal alabilir’’

Diyetisyen Gizem Gençyürek, ’’Sağlıklı yiyecek olarak adlandırılan salataların içine koyduklarımız maalesef sağlıksız bir hal alabilir’’ dedi.

Pendik Medipol Üniverisitesi Hastanesi’nden Diyetisyen Gizem Gençyürek, Sağlıklı beslenmenin bir parçası olan salatalar içerisine konan besinlere dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Sağlıklı yiyecek olarak adlandırılan salataların içine konulanların sağlıksız bir hal alabileceğini belirten, Diyetisyen Gençyürek, ’’Bu durum alışkanlık haline getirildiğinde ise hem kilo artışına sebep olabilir, hem de bazı hastalıklar için risk oluşturabilir’’ dedi.

’’Fazla zeytinyağı kilo almanıza neden olabilir’’

Salataların sağlıklı olması açısından içeriğine dikkat etmek gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Gençyürek, ’’Yağ ve tuz eklenmeden yapılan domates, salatalık, biber ve çeşitli yeşilliklerden oluşan bir salatanın kalori değeri neredeyse sıfır olduğundan öğünlerin yanında sınırsız olarak verebilmekteyiz. Ancak içerisine eklenen çeşitli yağ, protein ve karbonhidratlar ile başlı başına alternatif bir ana öğün olabilir. Salatalara ekleyeceğimiz yağı zeytinyağı olarak tercih etmeliyiz. Yemeklerle birlikte tüketilen salatalara konan 1 (bir) yemek kaşığından fazla (kişi başı) zeytinyağı, vücut yağının artışına sebep olabilirken, eklenen fazla tuz da ödem artışına neden olabilir. Bazen sırf görsellik katması amacıyla bile eklenen zeytin ve ceviz, badem gibi kuruyemişler aslından birer yağ kaynağı olduklarından yine kilo alımına sebep olabilir’’ şeklinde konuştu.

’’Salatayı masum sanmayın’’

Diyetisyen Gençyürek sözlerini şöyle tamamladı: ’’Çoğu zaman sağlıklı olması ve vicdan rahatlama amacıyla ana öğün olarak tercih edilen salataların da birçoğu ne yazık ki sanıldığı kadar masum değildir. Özellikle kilo verme veya koruma dönemindeysek salataların içerisinde yer alan peynir/tavuk/et/ton balığı gibi protein kaynakları, keten tohumu, kuru meyveler gibi karbonhidrat kaynakları, ceviz, badem, fındık gibi kuruyemişler ile zeytin gibi yağ kaynakları ile çeşitli soslar salataları yüksek kalorili bir öğün haline getirmektedir. Ayrıca limon ve sirke alternatifi olarak eklenen nar ekşisi de özellikle gerçek nar ekşisi olmamasından dolayı glikoz şurubu içermekte, gerçek nar ekşisi dahi olsa meyve şekeri nedeniyle kalori değerinden dolayı salatalarda çok tercih edilmemelidir. Yemeklerle birlikte tüketilen salatalara 1 tatlı kaşığı zeytinyağı, limon/sirke güvenli olarak eklenebilirken tuz, nar ekşisi, çeşitli soslar ve fazla yağ tercih edilmemeli. Başlı başına bir öğün olarak tercih edilecek salatalar ise, çeşitli soslar içermeyen ve kaliteli karbonhidrat, protein, yağ kaynakları içeren ve kişinin ihtiyaçlarına göre ayarlanmış miktarda tercih edilmeli’’.