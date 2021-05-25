"Salya, yemek borusu kanseri habercisi olabilir"

Prof. Dr. Vedat Göral, gece uykusunda ağızdan salya gelmesinin önemsenmesi gereken bir problem olduğuna işaret ederek, “Multipl skleroz (MS), Parkinson hastalığı, Müsküler distrofi gibi nörolojik hastalıklar ve yemek borusu kanserleri ağızdan salya akmasına neden olabilir” dedi.
"MS, parkinson, alerji neden olabilir"Reflünün de bu soruna yol açabileceğini belirten Prof. Dr. Göral, sözlerine şöyle devam etti: "Bazı kişilerde gece uykusunda ağızdan su gelmesi bazı diş ve ağız problemlerine, alerjilere, bazı ilaçlara ait yan etkilere, sinir sistemi bozukluklarına ve bağırsak parazitlerine bağlı gelişebilir. Multipl skleroz (MS), Parkinson hastalığı, Müsküler distrofi gibi nörolojik hastalıklar ve yemek borusu kanserleri ağızdan salya akmasına neden olabilir. Tedavi için önce uyku pozisyonu değiştirilmelidir. Sırtüstü pozisyon tercih edilirse böylece tükürük ağıza ve yastığa akmaz. Ağzınızda sağlıklı bir tükürük dengesi sağlamak önemlidir. Amerikan Diş Hekimleri Birliği’ne göre tükürük vücudumuzu enfeksiyondan korumada hayati bir rol oynar. Aşırı tükürük salgısı olan vakalarda, tükürük bezlerine botoks uygulaması da yapılabilir".