"Sanal anjiyo erken tanıda büyük rol oynuyor"

Uzm. Dr. Kemal Kunovac, "Sanal anjiyografi sayesinde klasik anjiyodan farklı olarak kalp damarlarına kateter adı verilen ince telle girmeden, özel ilaç ve X ışınları kullanarak tomografi tekniği ile kalp damar hastalıkları kolay, rahat, hızlı ve güvenilir bir şekilde tespit ediliyor." dedi.

Fındıkzade Medipol Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Bölümünden Uzm. Dr. Kemal Kunovac, son yıllarda sıkça tercih edilen sanal anjiyoya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Kunovac, sanal anjiyonun oldukça kısa sürede yüzde 98’e varan başarılı sonuçlar verdiğini belirterek, "Sanal anjiyografi koroner arterlerin yani kalp kasını besleyen damarların görüntülenme yöntemidir. Klasik koroner anjiyografiden farklı olarak kalp damarlarına kateter adı verilen ince telle girmeden özel ilaç ve X ışınları kullanarak tomografi tekniği ile damar sertliği, daralma veya tıkanma olup olmadığı tespit edilebilir. Aynı zamanda kalp içinde pıhtılaşma, aort kapağında kireçlenme, aort damarında genişleme yani anevrizma ve kalp zarında kalınlaşma durumları da değerlendirilir." dedi.

"En az 12 saat önce kahve içilmemeli"

Sanal anjiyo öncesi özel herhangi bir hazırlığın yapılmadığına dikkati çeken Dr. Kunovac, şöyle devam etti: "Sanal anjiyografi göğüs ağrısı ve nefes darlığı ifade eden, şüpheli eforlu testi olanlar, ailede kalp hastalığı hikayesi bulunanlar, sigara içenler, hipertansiyon, şeker hastalığı ve yüksek kolesterollü hastalara uygulanır. Uygulamada yüzde 98 başarı ile koroner arter hastalığı saptamaktadır. Çekimden önce özel bir hazırlığı yapılması gerekmiyor. Sadece en az 12 saat önce kahve içilmemesi gerekiyor ve işleme aç olarak gidilmelidir. Çekimden sonra bol su içilmelidir. Bu uygulama çok kısa süren bir işlemdir. Yaklaşık 5-10 dakika içerisinde çekimler tamamlanır ve hastanın yatışı gerekmemektedir."

"Kolay, rahat, hızlı ve güvenilir bir yöntem"

Dr. Kunovac, sanal anjiyonun olası yan etkilerine ilişkin ise şu bilgileri verdi: "Sanal anjiyo sırasında hasta radyasyona maruz kalıyor. Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte son nesil tomografi cihazlarda bu radyasyon seviyesi en aza indirildi. Ayrıca çekimden önce verilen ilacın da, çok düşük ihtimali da olsa, kaşıntı, terleme, nefes darlığı, mide bulantısı gibi bazı yan etkiler yapabilir. Dünyamızda kalp damar hastalıkları ölümlerin en sık nedenidir. Bundan dolayı koroner arter hastalığının erken tanınması büyük önem taşınmaktadır. Sanal anjiyografi erken tanı açısından kolay, rahat, hızlı ve güvenilir yöntemidir. Zaman geçtikçe daha da sık kullanmaktadır ve teşhis yöntemi olarak tıp dünyasında gittikçe daha önemli yer almaktadır."