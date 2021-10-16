Sentez Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği açıldı

Beylikdüzü ilçesinden sonra ikinci şubesini Silivri’de açan Sentez Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, düzenlenen törenle faaliyetine başladı.

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Muayene ve Röntgen çekiminin ücretsiz olduğu Sentez Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Hacı Pervane Caddesinde (Migros Sokağı) faaliyet gösterecek.

“Özlediğiniz gülümseme bizimle kavuşun” sloganıyla faaliyet gösterecek olan Polikliniğin açılış törenine Siyasi parti ilçe yöneticileri, Meclis üyeleri, Oda ve STK yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

Estetik diş hekimliği, Tedavi, Endotonti, Protez, İmplantoloji,Diş eti hastalıkları, Ortodonti ve Çocuk Diş hekimliği branşlarında hizmet verecek olan kliniğin mesul müdürü Protez Uzmanı Özge Faydalı “6 odalı, bir adet üç boyutlu tomografi cihazımızın da bulunduğu polikliniğimizin açılışını bugün yaptık. Uzman arkadaşlarımız ve deneyimli doktorlarımızla birlikte ağız ve diş sağlığınız için hizmetinizdeyiz “dedi.

Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2021, 17:21
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