"Ses kısıklığı kanser habercisi olabilir"

Ses kısıklığının hafife alınmaması gerektiğini belirten Prof. Dr. Tolga Kandoğan, “En sık görülen haliyle ses kısıklığı sıklıkla geçirilen üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularına eşlik eder. Eğer bu durum 2 ila 3 haftadır sürüyorsa gırtlak, yutak, yemek borusu kanseri gibi hastalıkların habercisi olabilir” dedi.
"Reflü ve nodüller de sesi etkiliyor"Prof. Dr. Kandoğan, uzamış ses kısıklığının altında yatan ciddi bir takım sağlık sorunlarının olduğuna ve bu sorunun erken zamanda yakalanmasıyla tedavi şansının arttığına işaret ederek, “Ses kısıklıkları basit solunum yolu enfeksiyonlarına, reflüye, sesin kötü kullanılmasına bağlı olarak ses tellerinin üzerinde gelişen nodül, polip gibi sebeplere bağlı olabileceği gibi ses tellerinin düzgün çalışmasını engelleyen, ses tellerinde felç gelişmesine yol açan gırtlak, yutak, yemek borusu kanseri gibi hızla tedaviye başlanması gereken bazı hastalıkların habercisi olabilir. Bilinmelidir ki bu bölgenin kanserleri yani genel anlamda baş boyun kanserleri olarak adlandırdığımız gruptaki kanserler erken dönemde yakalandıkları zaman tedavi şansı oldukça yüksek olan kanserlerdir ve bu yüzden 2 haftadan uzun süren ses kısıklıklarında hastalar mutlaka bir KBB uzmanı tarafından değerlendirilmelidir" açıklamalarında bulundu.