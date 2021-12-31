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Şeyh Edebali Üniversitesinde bisiklet sürme etkinliği gerçekleştirildi

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi kampüsünde Genç Yeşilay Kulübü koordinesiyle ’YeşilBis’ bisiklet sürme etkinliği gerçekleştirildi.

Şeyh Edebali Üniversitesinde bisiklet sürme etkinliği gerçekleştirildi
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi kampüsünde Genç Yeşilay Kulübü koordinesiyle ’YeşilBis’ bisiklet sürme etkinliği gerçekleştirildi.

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Bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşam için sporun önemini ön plana çıkarmak amacıyla ‘Bağımlılıktan uzak bir gelecek için ’Yeşilay adına pedal çevir’ sloganıyla Şeyh Edebali Üniversitesi, Genç Yeşilay Kulübünce etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Danışman Doç. Dr. Fadime Özdemir Koçak ve Yeşilay Bilecik Şube Başkanı, bisiklet sevdalıları ve Yeşilay gönüllüleri katıldı. Üniversitenin kampüsünde etkinliğe yoğun şekilde ilgi gösteren öğrenciler, düzenlenen programdan çok keyif aldıklarını belirterek programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiler.

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