Şifasını Kolan Hastanesinde buldu

Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı Op.Dr.İzzat Musayeva, hastası ve yapılan operasyon hakkında bilgiler vererek “Hastamız bize son 1,5 yılda var olan kanama şikâyeti ile, özellikle son 4 ayda tıbbi tedaviye yanıt vermeyen kanama şikâyetiyle başvurdu. İlgili ameliyat hazırlıkları yapıldıktan sonra hastamıza kapalı Laparoskopik histereskopi ameliyatını icra ettik. Hastamız bugün gayet iyi vitalleri stabil, kendini iyi hissediyor. Bu şifa ile taburcu olacak” dedi.

Allah razı olsun, ameliyatımı yaptı, çok memnunum kendisinden. Başarılı bir ameliyat geçirdiğine inanıyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum” diyen Nevriye Özgür de “1,5 seneden beridir kanama şikâyetim vardı. Birkaç doktora gittim ancak sonuç alamadım. En sonda kalbimde çarpıntılar oluşmaya başladı, bacaklarımdaki kanın çekildiğini hissettim. Ondan sonra arkadaşımın tavsiyesi ile İzzat hanımla tanıştım. Allah razı olsun, ameliyatımı yaptı, çok memnunum kendisinden. Başarılı bir ameliyat geçirdiğine inanıyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2021, 17:26