Allah razı olsun, ameliyatımı yaptı, çok memnunum kendisinden. Başarılı bir ameliyat geçirdiğine inanıyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum” diyen Nevriye Özgür de “1,5 seneden beridir kanama şikâyetim vardı. Birkaç doktora gittim ancak sonuç alamadım. En sonda kalbimde çarpıntılar oluşmaya başladı, bacaklarımdaki kanın çekildiğini hissettim. Ondan sonra arkadaşımın tavsiyesi ile İzzat hanımla tanıştım. Allah razı olsun, ameliyatımı yaptı, çok memnunum kendisinden. Başarılı bir ameliyat geçirdiğine inanıyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum” dedi.Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2021, 17:26
Şifasını Kolan Hastanesinde buldu
1,5 yıldır kanama şikayetine şifa bulamayan Nevriye Özgür isimli hasta, bir arkadaşının tavsiyesiyle Silivri Kolan Hastanesinde görev yapan Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı Op.Dr.İzzat Musayeva’nın müdahalesiyle sağlığına kavuştu.
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