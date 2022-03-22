Şifasını Silivri’de buldu

Silivri Kolan Hastanesi hekimlerimden Cildiye (Dermatoloji) Uzmanı Uzm. Dr. Vahit Mültecihak‘ın uyguladığı tedaviyle ilgili olarak “Hastamız 48 yaşında, yüzünde şişlik kızarıklık nedeniyle daha önce bir sağlık kuruluşuna başvurmuş allerjik reaksiyon tanısıyla üç kez serum ve kortizon tedavileri olmuş, ancak hiçbir iyileşme olmamış.Çok nadir görülen bir tür vaka olması sebebiyle hastaya acil kaposinin variselliform erüpsiyonu tanısıyla yüksek doz antiviral ve antibiyotik başladık. 3.günde değişiklikleri hep birlikte gördük. Şu an hastamız eski sağlığına kavuştu diyebiliriz.” Şeklinde konuştu.