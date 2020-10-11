banner3088

Silivri'de 2 saatte koronavirüs testi

Özel Silivri Anadolu Hastanesi kendi laboratuvarında PCR testi yapmaya başladı.

Silivri'de 2 saatte koronavirüs testi

Özel Silivri Anadolu Hastanesi'nde Covid-19 teşhisinde kullanılan PCR testi yapılmaya başladı. Hastaların burun ve boğazından alınan sürüntü örnekleri 2 saat içerisinde hastane laboratuvarında değerlendirilerek sonuç alınabiliyor. Daha önce yine hastane bünyesinde alınan sürüntü örnekleri başka laboratuvarlara gönderiliyordu.

YORUM EKLE
Gönder
YORUMLAR
Bahri biçer
Bahri biçer - 10 saat Önce

2 saatte cikiyor diye haber yapiyorsunuz 2 gunde cikiyor.ustelik 450 lira.

SIRADAKİ HABER
İstanbul’da Toplu Ulaşım Yarın Ücretsiz
İstanbul’da Toplu Ulaşım Yarın Ücretsiz
  1. İstanbul

banner3196

banner3552

banner3212