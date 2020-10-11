Silivri'de 2 saatte koronavirüs testi

Özel Silivri Anadolu Hastanesi kendi laboratuvarında PCR testi yapmaya başladı.
SAĞLIK
11 Ekim 2020 Pazar 12:37
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Özel Silivri Anadolu Hastanesi'nde Covid-19 teşhisinde kullanılan PCR testi yapılmaya başladı. Hastaların burun ve boğazından alınan sürüntü örnekleri 2 saat içerisinde hastane laboratuvarında değerlendirilerek sonuç alınabiliyor. Daha önce yine hastane bünyesinde alınan sürüntü örnekleri başka laboratuvarlara gönderiliyordu.
2 saatte cikiyor diye haber yapiyorsunuz 2 gunde cikiyor.ustelik 450 lira.