Silivri için bir değer..

Merhabalar sevgili dostlar. Yaşamımızda birçok alanın ticarete dökülmesi, buna ebetteki sağlık da dâhil olduğundan bir konu ve bir hekim hakkında konuşmak istedim sizlerle. Sizlere buna uymayan bir hekimden bahsetmek istiyorum, onun gibi hekimlerin azınlık olduğunu bilmek üzücü olsa da bitmeyeceklerin de bir sevincidir aslında…

Şimdi ben ve sizler hasta olarak ne bekleriz?

Ben net şunu beklerim; Doktorun ihtiyacımın sadece hastalığımın tanı ve tedavisiyle sınırlı olmayıp, bilgi edinme, sorularıma yanıt bulma, teselli alma, semptomlarımdan kurtulma gibi talep ve beklentilerimin olduğunu ve bunların da karşılamakla yükümlü olduğunu unutmayan bir doktor isterim. Sadece muayene, teşhis için gerekli inceleme ve girişimlerin yapılması, tanının konması ve tedavinin reçetelenmesiyle sınırlı tutmayan doktor isterim.

Hastalığımla başa çıkmam için gereksinim duyacağım her türlü bilgi,ve motivasyona, sahip kılınacak şekilde olmasını, yüreklendirmesini, endişe ve korkularımın giderilmesini, teselli edilmesini ve tedaviye katılımını sağlayacak şekilde bir hekim isterim.Tedaviyi teşhis edip reçelendirmekten öte de titizlikle takibini de yapan bir doktor.

Tıp hep ilgi alanım olduğundanmıdır, Avrupa’da yetişmemden dolayımıdır bilemem lakin ben böyle bir doktor isterim.

Silivri Kolan Hastanesinde şu an çook değerli hekimlerin olduğu beni güvende hissettiriyor ki çok sık ve gerekmedikçe hastaneye gitmeyen bir insan olarak söylüyorum bunu. Gereksiz zaman harcamalarla bu değerli insanların zamanlarını almaktan çok korkarım, zira onları can acısıyla bekleyen nice hasta varken…

Hastanelerin anlaşmalı oldukları ilaç firmaların ilaçlarını gerekmedikçe yazmayan doktorların azalması değil, çoğalması gerektiğinin düşüncesiyle Doktorlarımıza teşekkür ediyor hepimize sağlıklı günler diliyorum…

Sevgi ve Sağlıkla kalın…

Chenay Kobak

Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2021, 18:18