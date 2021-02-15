"Soğuk havalar midede gaz oluşumunu artırıyor"

Soğuk havaların bağırsak şişkinliğine neden olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Vedat Göral, "Ayrıca soğuk gıda ve içecekler de midede gaz oluşumunu artırır. Soğuk günlerde mide gazı daha çok oluşur. Bu günlerde sıcak içecekleri bolca tüketip bedeninizi de sıcak tutabilirsiniz” dedi.
"Sıcak içecekler tüketin"Prof. Dr. Göral, soğuk havaların ve soğuk ortamın şişkinliğe neden olabileceğini belirterek, "Ayrıca soğuk gıda ve içecekler de midede gaz oluşumunu artırır. Soğuk günlerde mide gazı daha çok oluşur. Bu günlerde sıcak içecekleri bolca tüketip bedeninizi de sıcak tutabilirsiniz. Ev içindeyken mide gazı oluşuyorsa, çorap giymek veya daha kalın giyinmek yararlı olacaktır. Sık kullanılan antibiyotikler ve ilaçlar da bağırsak mikrobiatasını bozarak iyi bakterilerin azalmasına ve kötü bakterilerin artmasına, sonuçta bağırsaklarda aşırı gaz oluşumuna neden olur. Bazen de mide, bağırsak, safra kesesi, karaciğer, pankreas ve diğer iç organ hastalıkları da şişkinliğe neden olur. Yani ciddi bir hastalığın ilk belirtisi de olabilir. Bağırsakta gaz, iştahsızlık ve kilo kaybı varsa, kötü bir hastalığın olup olmadığı, mutlaka araştırılmalıdır" ifadelerini kullandı.