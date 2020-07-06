"Sosyal medya burun estetiği operasyonlarını arttırıyor"

Sosyal medyada güzellik anlayışını değişmesiyle gençlerin burun estetiği kararında sosyal medya fenomenleri ile dizi oyuncularından etkilendiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Hayati Kale, son dönemde gençler arasında burun estetiği operasyonlarının yaygınlaştığına dikkat çekti.

Son dönemde gençler arasında burun estetiği operasyonlarının yaygınlaştığına dikkat çeken Medicana Bahçelievler Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıktarı Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hayati Kale, sosyal medyanın güzellik anlayışını değiştirdiğini ve gençlerin burun estetiği kararında sosyal medya fenomenleri ile dizi oyuncularından etkilendiğini açıkladı.

"Gençler artık kendilerini başkalarıyla kıyaslıyor"

Burun estetiğinin (rinoplasti) yaygınlaşmasının sebebinin sosyal medyanın gençler arasında bu kadar aktif şekilde kullanılması olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Kale, "Eskiden sosyal medya, akıllı telefonlar, kameralı telefonlar yokken kendimizi sadece sabah kalktığımızda aynada ve aile fotoğraflarında görebiliyorduk. Kendimizi başkasıyla kıyaslama şansımız da çok azdı. Yanımıza Brad Pitt’in fotoğrafını koymak ya da burnumuzu Tom Cruise’la kıyaslama şansımız yoktu. Günümüzde sosyal medya bu kadar aktif kullanılınca herkes kendi burnunun farkına varmaya başladı ve kendi burnunu diğer insanların ve sosyal medya fenomenlerinin burunlarla kıyaslamaya başladı. Burun estetiği yaptıran ve memnun olan hastaları gördükçe de gençlerde bir pozitif motivasyon oluşmaya başladı. Gençlerin ameliyat tercihlerinde bunlar son derece etkin oldu." açıklamasında bulundu.

"Dizi-film oyuncuları da sosyal medya kadar etkili"

Bir oyuncunun yanaktan yağ aldırma ameliyatını (bişektomi), örnek vererek bu durumun özellikle gençler arasında çok konuşulduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Kale, "Dizilerin, filmlerin çok yaygınlaşması da buna neden oluyor. Çünkü dizilerde ve filmlerde insanlar, eski burunlarını gördükleri aktörleri, aktrisleri bir sonraki dizide ya da filmde yepyeni burunla görünce şaşırıyor. Mesela bir oyuncunun bişektomisi çok konuşuldu. Gençler sanatçıların öncesini ve sonrasını televizyondan takip ettikleri zaman, o ünlü isimlerde güzel duran şeyi kendilerinde de istiyorlar." dedi.

"20 dakikada burun estetiği mümkün değil"

İnternette 20 dakikada burun estetiği vadeden reklamlara da değinen Dr. Öğr. Üyesi Hayati Kale, "Biz ameliyatı genellikle 2-2.5 saat gibi bir sürede bitiriyoruz. O 20 dakikada yapılan işlemler başka işlemlerdir. İp-askı yöntemleri, dolguyla, botoksla burun şeklini değiştirme işlemleri 20 dakikada yapılabilir. Fakat hiçbir rinoplasti ameliyatı 20 dakikada bitmez. Sağlıklı bir ameliyat en az 1.5-2 saat sürer. Revizyon biraz daha uzun sürebilir. İkinci kez ameliyatlarda yapışıklıklar biraz daha fazla olduğu için 3-3.5 saat civarı sürebiliyor." şeklinde konuştu.

"Yeni tekniklerle burun estetiği daha kolay"

Her geçen gün rinoplasti konusunda yeniliklerin yaşandığını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Kale, bu konuda şunları belirtti: "Yeni kullanılan tekniklerle, özellikle piezo’nun ortaya çıkmasından sonra morluk, şişlik, ağrı, ciddi anlamda azalmış oluyor. Bu yöntemler aynı zamanda hastaların iyileşmesini de etkileyen yöntemler olduğu için ameliyatlar eskisi kadar ağır geçmiyor. Ameliyattan 1 hafta sonra tamponlar çıkarılıyor. Dışarısındaki bantlar çıkarılıyor. Zaten artık tampon yerine silikon splintler kullanıyoruz. Hastanın burnunun son hali 6 ay sonra ortaya çıkıyor ama ortalama 20 gün veya 1 ay sonra son buruna yakın bir burun görüntüsü ortaya çıkmış oluyor."

Rinoplastide yaş sınırı nedir?

17 yaş altındaki gençlere rinoplasti ameliyatını önermediğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Hayati Kale: "Alt sınır erkeklerde 18, kadınlarda da 17 yaşından önce yapmayı tercih etmiyorum. Üst sınır ise kişiden kişiye değişir. İnsanların fiziki şartlarına göre, sosyokültürel seviyesine göre değişebilir. Üst tarafta çok fazla yaş sınırı yok. Ama ‘En yüksek kaç yaşında bir hastaya yaptınız?’ diye sorarsanız, 55 yaşının üzerinde rinoplasti yapmadım. Çok tercih etmiyorum. Yaş ilerledikçe burun içindeki kanama bozuklukları, iyileşme bozuklukları ortaya çıkabiliyor. Çok erken yaşlarda yapmamanın sebebi de burnun şeklinin tam olarak oturmamış olması. Burun erken yaşlardan itibaren değişmeye devam ediyor bu da bir süre sonra yaptığınız burunda bozulmalara sebebiyet verebiliyor." ifadelerini kullandı.

Burun estetiğinin yan etkileri

Burun estetiğinde; yüzde 5 ila yüzde 10 arasında burunda deliklerde asimetri, burun sırtında çökme, burunun şeklinin bozulması gibi komplikasyonlar ortaya çıkabildiğini kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Hayati Kale "Bu tip komplikasyonlar nadiren de olsa iyileşme problemi olan veya travmatik, sorunlu burnu olan hastalarda meydana gelebiliyor. Bunlar da revizyonla tekrar düzeltilebiliyor."