Spor tutkunları ’Organ nakli’ için sanal koşuda bir araya gelecek

Organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak ve bilinirliği arttırmak amacıyla 21-24 Ekim tarihleri arasında sanal koşu düzenlenecek.

Spor tutkunları ’Organ nakli’ için sanal koşuda bir araya gelecek
banner3909
banner4336

Organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak ve bilinirliği arttırmak amacıyla 21-24 Ekim tarihleri arasında sanal koşu düzenlenecek.

”Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız- Run For Life” sanal koşusu, bu yıl gönüllülerin katılımıyla 21 Ekim’de start alacak. Spor tutkunlarını sanal koşuda bir araya getirecek organizasyonda, Türkiye genelinde organ nakli bekleyen 27 binin üzerindeki hastaya dikkat çekilerek, organ bağışı çağrısında bulunulacak. Sanal koşuya katılacak olan gönüllüler, istedikleri yerden yarışa katılabilecekler.

Sporseverler, kendi belirledikleri 5 kilometre uzunluğundaki parkurda 21 Ekim 2021 günü 00.00’dan 24 Ekim 2021 günü 23.59’a kadar istedikleri bir zaman diliminde koşabilecek. Ölçümde, akıllı saatler veya mobil uygulamalar kullanılacak.

Türkiye’nin her yerinden katılım sağlanabiliyor

Yarışa katılmak isteyen katılımcılar runforlife.com.tr sitesi üzerinden koşuya ücretsiz olarak kayıt olabilecekler. Katılımcılar; yarış öncesinde göğüs numarası, madalya, yarış tişörtü ve hijyen setinden oluşan yarış kitini kayıt ekranında belirtilen ve kendilerine uygun olan lokasyonda bulunan Medicana Hastaneleri’nden 21 Ekim - 23 Ekim tarihlerinde alabilecekler.

Yarışı tamamlayan herkese online katılım sertifikası ve dijital madalya verilecek. Dereceye girenlerin ilanı yine web adresi üzerinden, 27 Ekim tarihi itibariyle ilan edilecek.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
SEKA Kâğıt Müzesi’nin sesini kayıt altına...
SEKA Kâğıt Müzesi’nin sesini kayıt altına...
  1. KOCAELİ

banner4390

banner4321

banner3841