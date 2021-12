Sultangazi ADSM’de 15 yeni diş ünitesi hizmete alındı

Sultangazi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde (Sultangazi ADSM) 15 yeni diş ünitesi düzenlenen törenle hizmete alındı. Diş ünitelerinden 10’u, ilçede sağlık hizmetlerine özellikle pandemi sürecinde artan bir ivmeyle büyük bir destek veren Sultangazi Belediyesi’nce bağışlanırken, 5 diş ünitesi ise Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından temin edildi.

Törene İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Kamu Hastaneleri 5. Bölge Başkanı Op. Dr. Gürhan Çelik, Sultangazi ADSM Başhekimi Erdoğan Keskin, Belediye Başkan Yardımcıları Nurcan Öztürkmen, Yakup Dalkılıç ve Mehmet Yiğit, Meclis üyeleri ve sağlık çalışanları katıldı.

“Türkiye’de sağlık alanında bir devrim yapıldı”

Programda konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Türkiye’nin özellikle pandemi sürecindeki başarılı çalışmalarına değinerek, “Toplumumuz sağlık hizmetleri anlamında esasında dünyanın en şanslı toplumlarından biridir. 2002’den sonra sağlık hizmetlerinde yaşanan dönüşümle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gerçekten bir devrim yapıldı. Özellikle Kovid-19 pandemi süreci bunun testi oldu. Dünyada pandemi sürecini en başarılı yürüten ülkelerden biriyiz. Türkiye’de her türlü sağlık hizmetini ücretsiz bir şekilde her köşeye, her eve ulaştırdık. Bunda büyük emeği geçen sağlık çalışanlarımıza toplumumuz adına şükranlarımı sunuyorum. Bu başarı sadece sistemden değil, sağlıkçıların özverisinden kaynaklanıyor. Diş hekimlerimizin filyasyon ekiplerinde yer alması bunun en güzel örneklerinden biri oldu. Bu şekilde toplumumuzun her bir ferdine ulaştık. Bu esasında dünyaya örnek olmuştur ve bizler bunu başardık. Sadece İstanbul’da 8 hastane açtık. Cihazı ve personeliyle çok kısa sürede hizmete alındı. Bu Türk insanının büyük bir başarısıdır” dedi.

Yerel yönetimlerin sağlık hizmetlerine desteği önemli

Yerel yönetimlerin sağlık hizmetlerine destek vermesinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “Sultangazi Belediyemizin arazi bağışıyla marka değeri yüksek Haseki Hastanesi’nin Sultangazi’ye gelmesi insanımıza çok daha iyi bir sağlık hizmeti imkanı sağlamıştır. Özellikle pandemi sürecinde Türkiye’nin en iyi sağlık hizmetlerinden birini sunan bir hastaneden bahsediyoruz. Bunun yanında Sultangazi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin açılması esasında insanlara ağız ve diş sağlığının ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Şu anda 15 diş ünitesi daha ilave ediliyor. Şunu net olarak söyleyeyim ki, yerel yöneticiler bizlere destek olduğu sürece bu hizmetler en iyi şekilde devam edecek. Biz çok kısa bir sürede dünyanın en sağlıklı hizmetini sunan bir ülke haline geldik. İnşallah bunu çok daha iyi bir hale getireceğiz. Biz koşmaya devam edip İstanbul’u ve Türkiye’yi sağlıkta en iyi yere getireceğiz” diye konuştu.

“İnsanımızın hayatını kolaylaştırıyoruz”

Vatandaşlara daha konforlu ve huzurlu yaşam koşulları oluşturmak için çalıştıklarını belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Bizler komşularımıza şehir hayatını kolaylaştırmak, daha konforlu, daha huzurlu yaşam koşulları oluşturmak için çalışıyoruz. Bu çerçevede şehrin her alanına dokunmaya gayret ediyoruz. Temizlikten dezenfeksiyona, imar ve ihya faaliyetlerine, yeni doğan bir çocuktan en yaşlı amca ve teyzelerimize kadar hayatın her alanına dokunmaya, kolaylaştırmaya devam ediyoruz. Esas görevimiz budur. Beş yıl süreyle yüklendiğimiz bu emaneti hakkıyla taşımak için bu hizmetleri yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Vefat eden 21 sağlık çalışanının adı Sultangazi’deki parklara verildi

Pandemi sürecinde vefat eden sağlık çalışanlarının ismini 21 adet parka verdiklerini kaydeden Başkan Dursun, şunları söyledi: “Elbette Sultangazi’de birçok hizmet üretiyoruz. Ama pandemi döneminde gün içerisinde yaklaşık 1 milyona varan insan sirkülasyonuyla, Kovid-19 pandemisi sürecinde yeşil olmakta zorlansak da, sağlık çalışanlarımız ve belediyemiz olarak bu süreçte çok fazla gayret ettik. Sultangazi Belediyesi olarak pandemi sürecinde doktor, hemşire ve eczaneci dahil olmak üzere kadar vefat eden sağlık çalışanlarımızın isimlerini şehrimizin 21 adet parkına verdik. Vefat eden bir sağlık çalışanımızın Kıbrıs’ta yaşayan annesi ve babası beni arayarak, ‘Sultangazi’de bir parka oğlumuzun ismini verdiniz. En kısa sürede oraya gelerek oğlumuzun ismini verdiğiniz parkta saatlerce oturacağız.’ dediler. Tabi o ciddi süreci fedakarlıkla yürütürken vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bu hassasiyeti bu yaşadığımız şeyler ışığında çok daha iyi anladık. Olabildiğince Haseki Hastanemizin yanında durmaya gayret ettik. Bazen su, pijama, dezenfektan, kuruyemiş gibi çeşitli malzeme desteği sağladık.”

“Sultangazi ADSM’yi bir diş hastanesi hüviyetine kavuşturduk”

Sultangazi ADSM’ye 10 adet diş ünitesi bağışladıklarını belirten Başkan Dursun, “Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin bir sağlık merkezi formundan çıkıp hastane formuna dönüşmesi bizim için önemli. Bu amaçla 10 adet diş ünitesi ihtiyacını karşılamak için harekete geçtik ve elhamdülillah bu süreç tamamlanmış oldu. Kıymetli İl Sağlık Müdürümüz ve sağlık çalışanlarımızın desteğiyle Sultangazi ADSM, bir hastane hüviyetine kavuşmuş oldu. İnşallah hastanemiz hem Sultangazi’nin hem de çevrede bulan diğer ilçelerin yükünü almış olur. Hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu.

Sultangazi ADSM’nin diş ünitesi kapasitesi 65’e çıktı

Sultangazi ADSM Başhekimi Erdoğan Keskin ise hastanelerinin 50 diş ünitesi kapasitesiyle 2016 yılında hizmete girdiğini söyledi. Evde Sağlık hizmeti,24 saat nöbetçi poliklinik, genel tedavi ve önleyici sağlık hizmeti alanında sadece Sultangazi’ye değil komşu ilçelere de hizmet verdiklerine dikkat çeken Keskin, şunları söyledi: “İl Sağlık Müdürlüğümüzün ve Belediyemizin desteğiyle, hastanemizin fiziki koşullarının imkan verdiği ölçüde 15 adet ünitesi hizmete hazır hale getirilmiştir. Polikliniklerimize merkezi alım kapsamında Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından 5 adet diş ünitesi temin edilmiştir. Sultangazi Belediyemiz tarafından da 10 adet diş ünitesi bağışı yapılmıştır. Yeni açılan ünitelerimiz pandemi sürecinde hizmet kapasitemizi artırmamız açısından önemli yer tutmaktadır. Ünite artırım sürecinde bizlerden desteğini esirgemeyen İl Sağlık Müdürümüz Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve Sultangazi Belediye Başkanımız Av. Abdurrahman Dursun, Kamu Hastaneleri 5 No’lu Bölge Başkanı Op. Dr. Gürhan Çelik ve emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederim.”

Konuşmaların ardından İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ile protokol üyelerinin katılımıyla, kurdeleler kesilerek 15 yeni diş ünitesi hizmeti alındı. Kurdele kesiminden sonra Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve Başkan Dursun, yeni hizmete alınan diş ünitelerini inceleyerek sağlık çalışanlarıyla sohbet etti.