Medicana International İstanbul Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Yıldız Melek Aksoylu, dengeli ve sağlıklı beslenme ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dyt. Yıldız Melek Aksoylu, "Sağlıklı yaşamın sırrı ideal kilodan, ideal kilonun sırrı da yeterli ve dengeli beslenmekten geçiyor. Besinsel ihtiyaçlarınız cinsiyete, yaşa, fiziksel aktivitenize, boya, ağırlığa, ruh ve beden sağlığınıza göre değişmektedir. Erkek ile kadının, çocuk ile yetişkinin, spor yapan ile yapmayanın enerji ihtiyacı farklıdır. Kan değerleriniz de besin ihtiyaçlarınızı etkilemektedir. Beslenme planı oluşturmada kan değerleriniz pusula gibidir. Ruh sağlığınız da besin seçimlerinizi etkiler. Ancak, kilonuzu etkileyen tek bir besin çeşidi değildir" ifadelerini kullandı.

"Tek bir besin kilonuzu belirlemede etken değil"

Dyt. Aksoylu, "Beslenme planı düzenlerken herhangi bir sağlık probleminiz yoksa, yasaklanan bir besinde aslında yoktur. Çok sevdiğiniz yiyecekleri terk etmek zorunda değilsiniz ama ideal kiloya ulaşmak istiyorsanız dengeli beslenmek zorundasınız. Tek bir besin kilonuzu belirlemede etken değildir. Çikolata ile elma örneğini vereceğim. Bakıldığında çikolata kilo aldırıcı olarak algılanırken elma kilo aldırmayan bir besin olarak algılanıyor. Yanlış burada başlıyor. Elmayı sağlıksız yapan gereğinden fazla tüketmektir. İhtiyacınız günde 2 adet elma ise ve siz 5-6 adet tüketiyorsanız yağ depolamaya başlarsınız" dedi.

"Algılarınızı değiştirin"

Dyt. Yıldız Melek Aksoylu, sözlerine şöyle devam etti: "Danışanlarımdan sıklıkla duyduğum bir cümle, ’Ekmek yemiyorum ama kilo veremiyorum’. Burada neden ekmek suçlanıyor. Ekmek tüketimi kilo aldırıcı olarak mı algılanmış, yoksa çok mu tüketilmiş, ya da size uygun olan ekmeği mi seçmediniz veya ekmeği kaldırıp yerine başka besinlerin tüketimini artırdınız. Ekmeği kaldırıp süt ürünleri, meyve tüketimi ve en önemlisi protein ağırlıklı diye et tüketimini artırdıysanız kilo vermek yerine kilo alabilirsiniz. Her besinin fazlası vücutta yağ olarak depolanmaktadır. İster et ister yoğurt ister ekmek".

"Ekmek en temel besinimiz"

Ekmeğin en temel besin grubu olduğunu aktaran Dyt. Aksoylu, "Bulgur, makarna, bazı çorbalar ve tahıllı ürünler beslenme biliminde ekmek grubunda değerlendirilmektedir. Ekmek tüketimi besin değerleri ve sağlık açısından oldukça önemlidir. Çeşidine göre değişmekle birlikte esmer ekmek grupları (Tahıl, çavdar, kepek, karabuğday) kompleks karbonhidrattır. Kompleks karbonhidratlar vücudun şeker dengesini sağlar. Ekmek çeşidine göre lif açısından zengindir, tokluk hissi verir. İçerdiği vitamin ve mineraller sağlığımızı olumlu yönde etkiler. Keten tohumu, ceviz ilavesi gibi besinlerin katılması ekmeğe omega-3 açısından zenginlik katar. Tercihimiz esmer ekmek gruplarındandır. Kronik hastalığa göre ekmek tercihi yapılabilir. Örneğin demir eksikliği anemisi olanlar kepekli ürünlerin aşırı tüketiminden uzak durmalıdır" diye konuştu.

"Besin ihtiyacından fazla ve zamansız tüketim kilo aldıran asıl sebeplerden"

Dyt. Aksoylu, beslenme programında ideal miktarda ve uygun çeşitte ekmek tüketmenin kilo aldırmayacağını söyleyerek, "Kilo aldıran asıl neden her besini ihtiyacınızdan fazla ve zamansız olarak tüketmektir. Tek tip beslenerek, sürekli detoks yaparak, aşırı protein tüketerek istediğiniz kiloya ulaşmanın mümkün olmadığı gibi bağırsak sağlığınızı da olumsuz etkiler. Mühim olan sürdürülebilir, yanlışları minimuma indirilmiş, açlıkla sınamayan, yeterli ve dengeli beslenme programının yaşam boyu devam ettirilmesi, fiziksel aktivite ile desteklenmesidir" şeklinde konuştu.