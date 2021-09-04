Tıbbi cihaz sektörü, ihracat rotasını Latin Amerika ve Asya’ya çevirdi

Türkiye’nin son dönemde sağlık alanında yaptığı yatırımlar, tıbbi cihaz ve medikal sektörlerinde de meyvelerini vermeye başladı. Sağlık turizminde dünyanın başkenti konumunda olan Türkiye, pandemi sürecinde kırılan küresel tedarik zincirinde özellikle sağlık alanında üretici ülke olma fırsatı yakaladı.
İngiltere ve Çin başta olmak üzere 10 ülkeye medikal malzeme ihracatı yapan Diagno Tıbbi Cihaz Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Sarpkaya, “Tıbbi cihaz ve medikal sektörlerinin küresel büyüklüğü 460 milyar dolar. Latin Amerika, Asya ve Güneydoğu Asya ülkelerinin kişi başı sağlık harcamaları bir yıl öncesine göre yüzde 4 ile yüzde 9 arasında değişen oranlarda artış kaydetti. Ülke ekonomisi için üretimden ve ihracattan başka bir şansımız yok” dedi.
Sağlık alanında ‘danışmanlık ihracatı’
Türk sağlık endüstrisinin artık yurt dışına danışmanlık veren bir pozisyonda olduğunu söyleyen Sarpkaya, “Temelleri 10-15 yıl içerisinde atılan şehir hastaneleri konsepti bizlere oldukça tecrübe kazandırdı. Ortada gayet başarılı bir model var. Bizler de bu modelin hayata geçmesi için katkıda bulunduk. Sürecin başında ABD ve İngiltere’den gelen danışmanlar varken bugün klinik mühendislik, hastane mimari süreçleri, müşavirlik, hukuksal süreçler, tıbbi cihaz planlama, tıbbi cihaz kurulumu ve bakım onarım gibi birçok konuda yurtdışındaki hastanelere danışmanlık ihraç eder konuma geldik” dedi.