Tıbbi cihaz sektörü, ihracat rotasını Latin Amerika ve Asya’ya çevirdi

Türkiye’nin son dönemde sağlık alanında yaptığı yatırımlar, tıbbi cihaz ve medikal sektörlerinde de meyvelerini vermeye başladı. Sağlık turizminde dünyanın başkenti konumunda olan Türkiye, pandemi sürecinde kırılan küresel tedarik zincirinde özellikle sağlık alanında üretici ülke olma fırsatı yakaladı.

İngiltere ve Çin başta olmak üzere 10 ülkeye medikal malzeme ihracatı yapan Diagno Tıbbi Cihaz Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Sarpkaya, “Tıbbi cihaz ve medikal sektörlerinin küresel büyüklüğü 460 milyar dolar. Latin Amerika, Asya ve Güneydoğu Asya ülkelerinin kişi başı sağlık harcamaları bir yıl öncesine göre yüzde 4 ile yüzde 9 arasında değişen oranlarda artış kaydetti. Ülke ekonomisi için üretimden ve ihracattan başka bir şansımız yok” dedi.

Sarpkaya, “Epicom verilerine göre, tıbbi cihaz pazarının toplam sağlık harcamalarındaki payı yüzde yüzde 6. Sektörde 22 binin üzerinde farklı ürün çeşidi mevcut olup bu ürünleri üretmek için oldukça farklı teknolojiler kullanılıyor. Dental malzeme sektöründe de ciddi anlamda bir yerlileşme söz konusu. Pandemi nedeniyle küresel tedarik zincirinde bozulmalar meydana geldi. Konum, yetişmiş insan kaynağı ve nitelikli ürünlerin imalatı açısından ülke olarak avantajlı durumdayız. Türkiye’nin yakın gelecekte dünyanın medikal üretim üssü olması bana göre hayal değil. Asya ve Güneydoğu Asya’da kamu sağlık bakım programları ile tüketici varlıklarındaki büyümeye bağlı olarak sağlık harcamalarında ortalama yüzde 8,1’lik artış, nüfusun ve hizmete erişimin artmasına bağlı olarak Ortadoğu ve Afrika’da ise yüzde 8,7’lik bir artış bekleniyor. Latin Amerika ‘da ise bu artış oranı yüzde 4,6 olarak hesaplandı. Daha fazla ihracat için potansiyel pazarlara iyi odaklanmalıyız” dedi.

Sağlık alanında ‘danışmanlık ihracatı’

Türk sağlık endüstrisinin artık yurt dışına danışmanlık veren bir pozisyonda olduğunu söyleyen Sarpkaya, “Temelleri 10-15 yıl içerisinde atılan şehir hastaneleri konsepti bizlere oldukça tecrübe kazandırdı. Ortada gayet başarılı bir model var. Bizler de bu modelin hayata geçmesi için katkıda bulunduk. Sürecin başında ABD ve İngiltere’den gelen danışmanlar varken bugün klinik mühendislik, hastane mimari süreçleri, müşavirlik, hukuksal süreçler, tıbbi cihaz planlama, tıbbi cihaz kurulumu ve bakım onarım gibi birçok konuda yurtdışındaki hastanelere danışmanlık ihraç eder konuma geldik” dedi.