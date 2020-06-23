Türk doktorun geliştirdiği tedavi ile kanserle mücadelede başarı oranı arttı

Almanya’da kanser türlerine karşı geliştirdiği ‘immune tedavi yöntemi’ ile gündeme gelen Türk Doktor Yadigâr Genç, geliştirdiği ‘immune tedavi yöntemi’ kanser hastalığında başarıyı arttırdığını açıkladı.

Eğitimini Aachen Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamlayan Dr. Yadigar Genç, ışınlama ve kemoterapi ile kanser tedavisinde hasta olmayan hücrelerin de zarar görmesi dikkatini çekmesi üzerine geliştirdiği ‘immune tedavi yöntemi’ ile kanser hastalığının tedavisinde başarıyı arttırdıklarını açıkladı. Hastanın kendi kanından üretilen savaşçı hücrelere kanser proteinlerinin yüklenmesi ve onkolitik virüslerin kullanıldığı yöntemde kanser tedavisinde başarı önemli ölçüde arttığı kaydedildi.

Almanya’da bulunan birçok hastanede onkololojik ameliyatlar gerçekleştiren Genç, Dünya’da ilk kez kanserin içerisinde yetişen ve kanseri içten yok eden hem de kanser ve tümörleri immune sistemine (bağışıklık sistemi) hedef tahtası haline getiren onkolotik bir virüs geliştirdiğini açıkladı.

Hedef, yakın gelecekte kanseri tamamen bitirmek

Türkiye’de geçen yıl kanser artışlarında bir artış gözlendiğini kaydeden Dr. Yadigâr Genç, “Rapor edilmiş kanserin ne kadar fazla hayatımıza dâhil olduğu ve büyük sorun oluşturduğu aşikar. Hedefimiz, immune terapi yöntemi ile yakın gelecekte kanseri tamamen bitirmek." dedi.