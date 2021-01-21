Türk hekim, ‘dünyanın en etkili bilim adamları’ listesinde

Türk diş hekimleri gerek geliştirdikleri yenilikçi tedavi yöntemleriyle gerekse akademik çalışmalarıyla dünyada ses getirmeye başladı. Endodonti Uzmanı Doç. Dr. Taha Özyürek, Stanford Üniversitesi’nin 22 bilimsel alanı ve 176 alt bilim dalını sınıflandırdığı ‘dünyanın en etkili bilim adamları’ listesinde yer aldı.

Stanford Üniversitesi’nden John Ioannidis ve ekibi tarafından gerçekleştirilen ve PLOS Biology Dergisi tarafından yayınlanan ‘dünyanın en etkili bilim adamları’ çalışması alanında en az 5 makale yayınlamış 7 milyon bilim insanının akademik performansları değerlendirilerek 1996-2019 yılları arasında Scopus Özeti ve Atıf Veri Tabanı’dan elde edilen verilere göre yapıldı. Bilim insanları bireysel çalışma alanlarına göre 22 bilimsel alan ve 176 alt bilim dalında sınıflandırılarak "Kariyer Boyu Etki" ve "Yıllık Etki" şeklinde iki adet sıralama listesi oluşturuldu ve 7 milyon bilim insanı arasından ilk yüzde 2’lik dilime 160 bin araştırmacı bu listeye girmeye hak kazandı.

Özyürek, “Bu başarıda kilit rol oynayan tüm ekip arkadaşlarıma ve çalışmalarımda benden desteklerini bir an olsun esirgemeyen aileme teşekkürü borç bilirim. Ülkemin bilim insanları yaptıkları çalışmalarla dünyada daha fazla ses getirmeye başladı. Her şeyden önce ülkem ve Türk diş hekimliği adına gururluyum” dedi.