Türk Telekom’dan yeni sağlık uygulaması

Türk Telekom’un geliştirdiği uzaktan hasta takip sistemi mobil uygulama ‘LIGHT’ kullanan hastaların kardiyak risklerinde önemli düşüşler görüldü. Uygulama ile hastaların nabız, tansiyon, şeker, kalp ritmi ve kolesterol değerleri doktorlar tarafından izlenerek kontrol altında tutuluyor.

Türk Telekom’un, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ile birlikte hayata geçirdiği ‘LIGHT’ uygulaması kullanılmaya başlandı. İlk etapta uygulamaya hastanenin uzman kardiyolagları tarafından belirlenen kalp ve damar hastalıkları yönünden yüksek riskli 540 hasta katıldı. ‘LIGHT’ uygulaması üzerinden 1 yıl boyunca yakından takip edilen hasta grubunda, takip edilmeyen gruba kıyasla hastalık risklerinde önemli bir düşüş gözlemlendi.

‘LIGHT’ uygulaması ile ilgili bilgi veren Türk Telekom Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, ’’Sağlıkta dijitalleşmeye yönelik teknolojiler geliştirmeye önem veriyoruz. Sağlıkta esas olan ‘önleyici’ uygulamalardır. Biz de Türk Telekom olarak sağlık konusundaki dijitalleşme yatırımlarımız için bu bakış açısıyla hareket ettik. Bu çalışma ile ‘önleyici hekimlik’ konusunda önemli bir iş birliğine imza attık. Biz teknolojimizi ortaya koyarken, iş birliği yaptığımız Türkiye’nin önde gelen hastanelerinden Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kıymetli doktorları da bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Uygulamanın kullanılmasını sağlayarak hasta takibi yaptılar. Çalışmaya, hastanenin uzman kardiyologları tarafından belirlenen kalp ve damar hastalıkları yönünden yüksek riskte 540 hasta katıldı. Hastalara, adım sayar, tansiyon aleti tartı ve mobil cihazlardan oluşan bir kit verdik. Hastalar, Türk Telekom’un sağladığı ‘LIGHT’ Uzaktan Hasta Takip çözümü ile mobil uygulama üzerinden takip edildi. Günlük adım sayıları, kilo, diyet ve tansiyon verileri mobil telefon kullanılarak sürekli güncellendi’’ şeklinde konuştu.

Uygulamanın kullanıcılara sağladığı faydalara da değinen Karakullukçu, ’’Uygulama ile takibi yapılan hastaların kardiyak risklerinde önemli düşüşler gözlendi. Hastaların, uygulama sayesinde, tansiyon regülasyonlarını sağlamada, kötü kolesterollerini düşürmede, iyi kolesterollerini yükseltmede, kilo vermelerinde ve diyet önerilerine uymalarında ciddi fayda elde ettikleri görüldü. Bu sonuçların, gelecekte mobil sağlık konusunda Türkiye’de yapılacak çalışmalara ışık tutacağına ve hasta sağlığına olumlu etki eden benzer uygulamaların hızla artarak yaygınlaşacağına inanıyoruz’’ dedi.

Uygulamanın önleyici hekimliğin değerini gösterdiğini ifade eden Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Araştırma Hastanesi’nden Proje Eş Koordinatörü Doç. Dr. Mert İlker Hayıroğlu, ’’Kişiler genelde hastalık belirtileri gösterdikleri ya da ciddi anlamda şikayetleri sıklaştığında doktorlarla yüz yüze gelir. Önleyici hekimlik bu anlamda ortaya çıkabilecek hastalıklara önceden tıbbi müdahale ve telkin yollarının kullanılmasıdır. Bu çalışmada da özellikle kalp ve damar hastalıkları yönünden risk grubunda olan hastaları seçtik. İletişime geçtiğimiz ve uzaktan temas sağladığımız bu hastaların risklerini düşürdük. Hastalık risklerinin uzaktan takip edilmesiyle doktorların hasta verilerine hakimiyeti sağlanmış oldu’’ açıklamalarında bulundu.