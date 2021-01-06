Türk TORAKS Derneği uyardı: "Dünyada veremden ölümler artabilir"

Türk TORAKS Derneği, Covid-19 salgınının verem ile mücadeleyi de olumsuz etkilediğini belirterek uyarılarda bulundu. Dernekten yapılan açıklamada 2020 yılında dünya genelinde tüberküloz ölümlerinin artabileceğine dikkat çekildi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün çalışmaları başta olmak üzere farklı araştırmalar Covid-19 salgınının verem hastalığı ile savaşı olumsuz etkilediğini ortaya koydu. Son 1 yılda verem nedeniyle tanı koyulan hasta sayısı azaldı. Bunun nedenlerinin başında ise hastaların sağlık kurumlarına Covid-19 nedeniyle başvurmaması ya da sağlık kurumlarının Covid-19 dışındaki hastalara yeterli zaman ayıramaması geliyor.

Bu yıl Türkiye’de 3-9 Ocak arasında kutlanan Verem Haftası nedeniyle Covid-19 ile hastalığın ilişkisine dikkat çeken Türk TORAKS Derneği bir basın açıklaması yaptı. 2021 yılında tüberküloz nedeniyle ölümlerin dünya genelinde 200 bin ile 400 bin artabileceğine dikkat çeken Türk TORAKS Derneği çağrıda bulunarak verem ile savaşın önemine dikkat çekti.

Dünyanın hemen her ülkesinde ve Türkiye’de de pandeminin tüberküloz kontrolünü olumsuz etkilediğine dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “2020 yılı verileri ile 2019 yılı verileri karşılaştırılmıştır. Buna göre verem savaş dispanserlerinde yapılan muayene sayısı, korumaya alınan kişi sayısı, yapılan temaslı muayene sayısı ve bakteriyolojik inceleme sayıları yaklaşık yüzde 40 düzeyinde azalmıştır. Yeni kayıt edilen tüberkülozlu hasta sayısı yüzde 26 oranında azalmıştır. Bunun başlıca nedenleri hastaların sağlık kurumlarına başvurmaması veya geç başvurması, sağlık kurumlarının Covid-19 dışındaki hastalıklara yeterince zaman ayıramaması, tüberküloz test ve tanı işlemlerinin yapılma oranındaki düşüş, sağlık personelinin Covid-19 için görevlendirilmesidir"

Açıklamada dünyadan her yıl 10 milyon kişiye tüberküloz teşhisi konduğu belirtilerek, "Türkiye’de ise 2019 yılında yeni vak’a sayısı 11 bin 401 olarak tespit edildi. Bu konuda her türlü yetersizlik ve başarısızlık uzun dönemde olumsuz etkiler doğuracaktır. Dünyada tüberküloz hastalarının tanı almasında, tedavilerinde, temaslılarının muayenesinde, koruyucu tedavi uygulamalarında ciddi aksamalar yaşanmaktadır. Bu aksamaların etkisine göre, 2020 yılında tüberküloz ölümlerinin 200 bin ile 400 bin artacağı hesaplanmaktadır. Özellikle, tüberküloz hasta yükü fazla olan ülkelerde Covid-19 salgınının etkisinin kalıcı olacağı düşünülmektedir. Dünyada son yıllarda verem savaşında başarılı bir çizgi izlenmektedir. Covid-19 salgını ise bu mücadelede 5-8 yıllık bir gerilemeye neden olabilir.”