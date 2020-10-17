Türk Toraks Derneği’nden sanal kongre

Türk Toraks Derneği, 23. Yıllık Sanal Kongresi’ni sanal ortamda gerçekleştiriyor.
Kongrede, Türk Toraks Derneği Torasik Onkoloji Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Pınar Çelik akciğer kanseri, Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Gruu Başkanı Dr. Öğr. üyesi Nilüfer Aykaç hava kirliliğinin yol açtığı erken ölümler, Klinik Sorunlar Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Oğuz Uzun Covid -19 ve akciğerlerde pıhtı oluşumu, Mesleki Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu üyesi Prof. Dr. Metin Akgün
Covid- 19 pandemisi gölgesinde meslek hastalıkları, KOAH Çalışma Grubu Sekreteri Doç. Dr. Aylin Alpaydın KOAH nedir, Dış İlişkiler Sorumlusu Prof. Dr. Nurdan Köktürk Turcovid 19 araştırması konularında bilgi verdi.