Türk Toraks Derneği’nden sanal kongre

Türk Toraks Derneği, 23. Yıllık Sanal Kongresi’ni sanal ortamda gerçekleştiriyor.

15 Ekim’de başlayan ve yarın sona erecek olan “Bilimle sağlıklı geleceğe” sloganıyla düzenlenen kongre TÜBITAK tarafından da destekleniyor. 1650 hekimin katıldığı kongrede, akciğer sağlığını tehdit eden konular, Covid 19 pandemisi ile toplum sağlığı ve güncel sağlık politikaları ile göğüs hastalıkları alanındaki yeni tedaviler, yurtiçi ve yurtdışından birçok deneyimli bilim insanı tarafından her yönüyle tartışılıp, güncel veriler sunuluyor. Kongreye toplam 800’ü aşkın bildiri başvurusu geldi ve bunlardan 388 E-Poster ve 336 özel bildiri kabul edilerek sunuldu.

Kongrede, Türk Toraks Derneği Torasik Onkoloji Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Pınar Çelik akciğer kanseri, Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Gruu Başkanı Dr. Öğr. üyesi Nilüfer Aykaç hava kirliliğinin yol açtığı erken ölümler, Klinik Sorunlar Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Oğuz Uzun Covid -19 ve akciğerlerde pıhtı oluşumu, Mesleki Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu üyesi Prof. Dr. Metin Akgün

Covid- 19 pandemisi gölgesinde meslek hastalıkları, KOAH Çalışma Grubu Sekreteri Doç. Dr. Aylin Alpaydın KOAH nedir, Dış İlişkiler Sorumlusu Prof. Dr. Nurdan Köktürk Turcovid 19 araştırması konularında bilgi verdi.