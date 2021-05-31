Türkiye aşı sertifikası anlaşmasını 4’e çıkardı

Türkiye’nin Covid-19 aşılarının karşılıklı tanınması için anlaşma yaptığı ülke sayısı Yunanistan’ın da eklenmesiyle dörde ulaştı.Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Çin, Hong Kong, Vietnam, Tayland, Güney Kore, Japonya, Birleşik Krallık, Letonya, Ukrayna ve Estonya ve Lüksemburg’dan Türkiye’ye gelen yolculardan 15 Mayıs’tan itibaren PCR testi talep edilmeyeceğini duyuran Türkiye, Macaristan, Sırbistan ve Bulgaristan’dan sonra Yunanistan ile aşı sertifikalarının tanınması konusunda anlaştı. Anlaşma sağlanan ülkeler arasında yapılacak seyahatlerde aşı sertifikası ibraz eden vatandaşları PCR testi ve karantina gibi uygulamalardan muaf olacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak için gittiği Yunanistan’da mevkidaşı Nikos Dendias ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında Covid-19 aşılarının karşılıklı tanınması kararını aldıklarını duyurmuştu.