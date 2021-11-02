Türkiye saç ekiminde ön plana çıkarken, bitkisel markalar da tercih ediliyor

Türkiye bir yandan saç ekiminde öne çıkarken bir yandan da saç dökülmesini azaltarak yeni saç oluşumuna katkı sağlayan ürün yelpazesiyle de dünyada tercih ediliyor.

Türkiye sağlık turizminde her geçen yıl pazar payını artırmaya devam ederken, saç ekiminde ise son 10 yılda dünyanın öne çıkan ülkeleri arasında yer almayı başardı. 2019’da saç ekimi için Türkiye’ye 500 bini aşkın kişi gelirken, bu kişilerden 1 milyar 494 milyon dolar ciro elde edildi. 2020’de ise pandemi ortamına rağmen saç ektirmek için gelen kişi sayısı 650 bini, ciro ise 1 milyar 950 milyon doları aştı. Saç ekimi ve sağlığında öne çıkan Türkiye pazarında, dermatologlar ile yapılan ankette ise saç ekimi sonrası önerilen markanın Bioxcin olduğu belirtildi. 16 Ağustos-29 Eylül arasında yapılan çalışmada büyük çoğunluğun saç derisindeki iyileşme, saçı güçlendirmesi ve yeni saç oluşumuna katkı sağlaması yönüyle ürünü hastalarına önerdiklerini ifade edildi.

Biota Laboratuvarları Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Dündar, “2005’te yoğun Ar-Ge çalışmalarımız ve testlerimiz sonrasında ortaya çıkardığımız ürün, hem doğal etken maddeleriyle, hem fiyat erişilebilirliğiyle hem de sağladığı gerçek ve etkin fayda ile ülkemizde eczane pazarının lideri durumunda. Bunun yanı sıra birçok ülkeye ürünümüzün ihracatını da gerçekleştiriyoruz. Söz konusu ankette ürünümüzün dermatologlar tarafından en çok güvenilen ve tavsiye edilen marka olması bizi şaşırtmadı ama gururlandırdı. Bundan sonra da hem dermatologların hem de saç problemi yaşayan tüketicilerimizin en çok güvendiği marka olmayı sürdüreceğiz. Doğal, yenilikçi ve inovatif ürün gamımızı da geliştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

65 ülkeye ihracatı da yapılan ürünle ilgili konuşan Dündar, “Bizim en önemli paydaşımız doktorlar. Zira tüm ürünlerimizde olduğu gibi, etken madde çok önemli. Doğal ve etkin içeriğimiz var olan saçları korumada ve dökülmesine engel olmada, saç ekiminden sonra da saçların gür çıkmasında çok iyi sonuçlar veriyor. Bu başarı da dermatologlar tarafından takdir ediliyor. Bu başarı da bizim ihracatımızı artıyor” diye konuştu.