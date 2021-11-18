Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin yeni üyesi Yıldırım Belediyesi

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğinin 36. olağan meclis toplantısında Yıldırım Belediyesi’nin birliğe üyeliği kabul edildi.

Sağlıklı Şehirler Hareketi’nin Türkiye’de gelişebilmesi, benimsenmesi ve uygulanması maksadıyla 2004 yılında bakanlar kurulu kararı ile kurulan ‘Sağlıklı Kentler Birliği’, mahalî idare ilkeleri çerçevesinde üye belediyeler arasında bütün politikalarda sağlığı en üste taşımak için çalışmalarını sürdürüyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın iştirâkiyle Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 36. olağan meclis toplantısında Yıldırım Belediyesi’nin birliğe üyeliği kabul edildi.

Sağlıklı Kentler Birliği ailesine dahil olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Her zaman vurguladığımız gibi hizmet anlayışımızın da şehre bakışımızın da merkezinde insan bulunuyor. Arapça şehir ve imar kelimeleri aynı kökten türemiştir. İnsan yaşamının kalitesi, yaşadığı ortamla doğrudan ilgilidir. Biz, hemşerilerimizin daha sağlıklı, huzurlu ve mutlu olacağı bir şehir tahayyül ediyor ve bu minvalde projeler geliştiriyoruz. Yapı stoğuyla, sosyal donatı alanları, spor tesisleriyle, kültürel yatırımlarıyla hemşerilerimizin daha sağlıklı ve müreffeh bir hayat sürmeleri için çalışıyoruz” dedi.

Yıldırım’ın sağlık ve sağlık tarihi açısından çok önemli bir geçmişe de sahip olduğunu aktaran Başkan Yılmaz, “Şehrimizin bânîsi olan ilçemize adını veren Yıldırım Bayezid Han’ın kurduğu ve Osmanlı’nın ilk tıp fakültesi olarak da kabul edilen Yıldırım Darüşşifası asırlar boyunca bir taraftan inşalara şifa dağıtırken, bir taraftan da Şemseddin İbn-i Sagîr, Şeyhî adıyla da tanınan divan şairi Yûsuf Sinâneddin, Ömer Şifaî, Ali Mümşî gibi önemli tıpçılar yetiştirmiştir. Avrupa’da akıl hastalarının ıssız kalelere kapatıldığı hapsedildiği dönemlerde Yıldırım Darüşşifası’nda ise bu hastalar musiki ile tedavi edilmiştir. Bu tarihi misyona sahip olan Yıldırım’ın Sağlıklı Kentler Birliği’ne dahil olması geçmişin mirasının bir nebze de olsa bugüne taşınması anlamına geldiği için bizi ziyadesiyle mutlu etti” ifadelerini kullandı.