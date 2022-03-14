Türkiye’nin şifalı termal sularından elde edilen ürünler, global marka olma yolunda

Türk bir girişimci tarafından kurulan kozmetik firması, Bursa, Bolu, Adapazarı ve Ankara Kızılcahamam gibi önemli termal sulardan elde ettiği ürünlerle dünyaca ünlü bir dermokozmetik marka çıkarma yolunda hızla ilerliyor.

Biota Laboratuvarları Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Dündar, "Bugün dünyanın en büyük dermakozmetik markaları, Fransa’nın termal sularıyla ünlü kentlerinden çıktı. Türkiye’nin termal suları çok daha kaliteli. İsviçre’deki bir kongrede termal sularımızın kalitesini tescil ettirdik. Bu bir makale olarak uluslararası yayınlarda da yer aldı. Biz de bu gerçekten yola çıkarak Ankara Kızılcahamam ve diğer bölgelerimizdeki şifalı termal suları ürünlerimizde kullandık. Bugün 10 kişilik Ar-Ge ekibimizin geliştirdiği etnobotanik ürünler, dünyanın dört bir yanına ihraç edilmeye başlandı. Hindistan’dan getirttiğimiz Kust-ı Hindi bitkisinden boğaz iltihabını antibiyotiksiz geçiren bir gıda takviyesi yaptık. Şimdi hedefimiz bu ürünlerle global bir markaya dönüşmek" dedi.

"Avrupa klinik yayınları termal sularımızla ürettiğimiz ürünlerimizi onayladı"

Kaplıca suyu kullanarak geliştirdikleri ürünler arasında saç kepeğini önleyen şampuanın, klinik etkinlik verilerinin Avrupa’da yayınlandığını söyleyen Dündar, "Yoğun kükürtlü Bursa Osmangazi ve Bolu Göynük termal suyu ile güçlendirilmiş kepek şampuanının klinik etki araştırması Dermatolog Doç. Dr. Erkin Pekmezci tarafından gerçekleştirilmişti. Yapılan çalışmanın sonuçları İtalyan ‘Esperienze Dermatologiche’ adlı bilimsel dergi tarafından kabul edildi. Kepek karşıtı şampuanın, kepeğe karşı yüzde 100’e kadar etkili olduğu bilimsel olarak da onaylandı" ifadelerini kullandı.

"Ekonomik şartlar ne olursan olsun insanlar kişisel bakımlardan vazgeçmiyor"

Ekonomik şartlar ne olursa olsun insanların kişisel bakımlarından vazgeçmediğini vurgulayan Dündar, "250 milyar dolar büyüklüğe sahip dünya kozmetik sektörü içinde saç bakım ürünlerinin payı yüzde 20’lerde. Türkiye’de yılda 12 milyar TL’lik kozmetik satılıyor. Bunun 3 milyar TL’si saç bakım ürünlerinden elde ediliyor. Saç dökülmesini azaltan ürünler geliştiren firmamız, iç pazarda yüzde 25 payla lider konumda yer alıyor. Dünyada en fazla kozmetik ikinci dünya savaşında satıldı. Kozmetik şirketlerinin şu anda başını kaşıyacak vakti yok. Bu nedenle bu pazarda Türk şirketleri için daha çok potansiyel var" dedi.