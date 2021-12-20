Türkiye’ye uluslararası acil tıp ödülü

Uluslararası Acil Tıp Kongresi’nde Türkiye’ye acil tıp ödülü verildi. Acil Tıp Ödül töreninde konuşan ATUDER Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, acil çalışanları savaşta en ön safta çarpışan isimsiz kahramanlar olduğunu söyledi.

World Academic Congress of Emergency Medicine (Wacem) ve Indusem tarafından 17-19 Aralık 2021 tarihinde düzenlenen Uluslararası Acil Tıp Kongresi’nde, acil tıbbın Avurpa ve Asya’da gelişimine olan katkılarından dolayı Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Başkanı Prof. Dr. Başar Cander’e “Özel Onur Ödülü” verildi.

Ödül töreninde konuşan WACEM ve Kongre Başkanı Prof. Sagar Galwankar, Türkiye’de yapılan çalışmaların başka ülkelerdeki acil tıbba da katkı sunduğunu ve Prof. Cander’in uluslararası Acil Tıp konusunda örnek bir liderlik yaptığını ifade etti.

ATUDER Başkanı Prof. Başar Cander ise "Acil tıp hayatla ölüm arasında bir çizgidir. Acil çalışanları savaşta en ön safta çarpışan isimsiz kahramanlardır" dedi. Acil tıbbın önemine dikkat çeken Cander, “Tüm dünyada sağlık sistemlerinde acil tıp uzmanlığının önemi anlaşılmalı. Öncelikle hükümetler, sağlık bakanları, hekimler başta olmak üzere tüm toplum bunun önemini daha iyi anlaması gerekiyor. Ayrıca birçok ülkede acil tıbbın ana branş olması gerekiyor” diye konuştu.

ATUDER’e bir ödül de Ukrayna Acil Tıp Birliği’nden geldi. Ukrayna Acil Tıp birliği ve Aile hekimliği Federasyonu tarafından Avrupa ve uluslararası alanda acil tıbbın gelişimine katkılarından dolayı Intercontinental Emergency Medicine Congress ve Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Cander’e şükran ödülü verildi. Türkiye ve Ukrayna arasında acil tıbbın gelişimi için ayrıca ortak çalışmalar yapılması planlandı. Bu konuda ilk organizasyonun Mart ayında Ukrayna’da gerçekleştirilmesi planlandı.