Tuzla’da yeni ağız ve diş sağlığı kliniği hizmet vermeye başladı

Türkiye İş Bankası grup şirketleri arasında yer alan Bayındır Sağlık Grubu, 29 yıllık tecrübesi ile Bayındır Tuzla Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği’nde hizmet vermeye başladı.

Türkiye İş Bankası grup şirketlerinden Bayındır Sağlık Grubu, marka haline gelen Ağız ve Diş Sağlığı Kliniklerinin 7’ncisi ile büyümesini sürdürüyor. Ankara’da Bayındır Söğütözü Hastanesi ve Bayındır Kavaklıdere Hastanesi, İstanbul’da Bayındır İçerenköy Hastanesi, Bayındır Levent Tıp Merkezi’nin yanı sıra, Fenerbahçe, Beşiktaş, Şirinevler, İş Kule, İçerenköy ve İzmir Alsancak olmak üzere 6 farklı lokasyonda kaliteli sağlık hizmeti sunduğu belirtilen Bayındır Diş Klinikleri’nin en yeni halkası Bayındır Tuzla Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği hizmet vermeye başladı.

Verilen bilgiye göre, modern ve kanıta dayalı diş hekimliği teknolojisinin ve anlayışının yansıtıldığı, hem mimari hem de diş hekimliği alanında önemli bir klinik olan Bayındır Tuzla Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği’nde, uzman hekimler tarafından ağız ve diş sağlığının tüm üst ihtisas dallarında hizmet sunuluyor. Yaklaşık 400 metrekarelik bir alanda konumlanan bu yeni klinikte, 5 adet tam donanımlı diş tedavi ünitesi bulunuyor.

A’dan Z’ye ağız ve diş tedavisi imkanı

Yeni klinikte ağız, diş ve çene hastalıkları alanındaki her vaka için dijital panoramik ve periapikal görüntüleme sistemleriyle teşhis ve tedavi planlaması yapılıyor. Oral diagnoz, ortodonti, periodontoloji, endodonti, konservatif diş tedavisi, pedodonti, çene ve ağız cerrahisi, protez ve estetik diş hekimliği branşlarında hizmet verilen yeni klinikte, koruyucu diş hekimliği uygulamaları da sunuluyor.

“Sağlığa yapılan yatırım, insana yapılan en büyük yatırımdır”

Yeni kliniğin yatırımına ilişkin açıklamalarda bulunan Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdürü Sezai Sevgin, “Grubumuz, Tıbbi Etik ve Kalite’den taviz vermeksizin geliştirdiği, hasta odaklı, güvenilir ve kanıta dayalı tıbbın gerektirdiği en son bilgi ve teknolojiyi kullanarak sürdürdüğü hizmet anlayışı ile Bayındır Tuzla Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ni açıyor. Hasta haklarına saygı, tıbbi etik kurallara bağlılık, araştırmacılık, dürüstlük, yeniliklere açıklık, sorumluluk, şeffaflık, katılımcılık, takım ruhu, birbirimize güvenmek, duyarlılık, bilgi, vefa bizi biz yapan temel değerlerimiz Gönüllü, içselleştirilmiş, kolektif çalışma tarzımızla, gelecekte de çağın gerekliliklerini yerine getirecek yatırımlar her zaman odak noktamızda olmaya devam edecektir. Uygun ortam, fırsat ve koşullarda hastane ve diş kliniklerimizi daha da yaygınlaştırarak topluma fayda sağlamak stratejik önceliklerimizdendir. Bu kapsamda sağlık grubumuzun, modern cihaz ve ekipmanlar ile deneyimli hekim kadrosunun görev aldığı 7’nci diş kliniği olan Bayındır Tuzla Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği bizim için gurur kaynağıdır” diye konuştu.

Pandemi koşullarına uygun ağız ve diş sağlığı hizmeti

Verilen bilgiye göre sağlık grubunun diş kliniklerinde, pandemi koşullarına uygun gerekli enfeksiyon kontrol önlemlerinin ve eğitimlerinin yanı sıra, ekstraoral dental vakum cihazı gibi teknolojik tedbirler de alınarak hizmet sunuluyor. Pandemi döneminde alınan doğru ve etkili kararlar ile hastalar ve sağlık personeli en üst seviyede korunuyor. Bu önlemler sayesinde hastalığın bulaş riski minimuma indirilerek, kaliteli ağız ve diş sağlığı hizmet sunumu sürdürülüyor. Hastaların kliniklere güvenle gelebilmesi için alınan birçok önlem arasında hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmenin yanı sıra, her hastadan sonra dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmaları da gerçekleştirilmektedir. Hastalık bulaşma riskini önlemek için, tedavilerde oluşan su zerreciklerinin henüz havadayken yakalanıp emilimini sağlayan özel hava vakum cihazları da kullanılmaktadır. Ayrıca hastalar kliniğe alınmadan önce HES kodu kontrolü de yapılmaktadır.