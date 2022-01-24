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UMKE ekibi minik çocuk için seferber oldu

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Bilecik kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde hastalanarak nöbet geçiren 2,5 yaşındaki çocuğun yardımına Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) yetişti.

UMKE ekibi minik çocuk için seferber oldu
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Bilecik kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde hastalanarak nöbet geçiren 2,5 yaşındaki çocuğun yardımına Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) yetişti.

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Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bağlı Orhaniye köyündeki evinde rahatsızlanan 2,5 yaşındaki A.Y. ateşlenerek, nöbet geçirdi. Yapılan başvuru üzerine yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapalı köye gitmesi için UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri görevlendirildi. Orhaniye köyünün karlı yollarını arazi tipi araç ile aşan UMKE timi, hasta çocuğu ilk müdahalenin ardından ambulansa ulaştırdı. Ekipler çocuğa ambulans içinde yaptıkları müdahalenin ardından Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine götürdüler.

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