UMKE ekipleri, Ukrayna sınırında savaşın yaralarını sarıyor

Rusya-Ukrayna savaşının durdurulması için diploması mekiği dokuyan Türkiye, bir diğer yandan da Ukrayna sınırının sıfır noktasında insani seferberlik başlatıp tam donanımlı acil sağlık hizmeti sunuyor.