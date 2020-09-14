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Uygulamalı COVID-19 PCR Akademisi gerçekleştirildi

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ DESAM ENSTİTÜSÜ, TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ VE TMC-KKTC MİKROBİYOLOJİ PLATFORMU İŞ BİRLİĞİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NDE GÖREV YAPAN MİKROBİYOLOG VE MOLEKÜLER BİYOLOGLARA YÖNELİK UYGULAMALI COVID-19 PCR AKADEMİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Uygulamalı COVID-19 PCR Akademisi gerçekleştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Enstitüsü, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti ve TMC-KKTC Mikrobiyoloji Platformu iş birliği ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde görev yapan mikrobiyolog ve moleküler biyologlara yönelik uygulamalı COVID-19 PCR Akademisi gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde uygulamalı gerçekleştirilen kursta, SARS-CoV-2 virüsünün yol açtığı COVID-19 hastalığının teşhisinde kullanılan bir moleküler metod olan “Polymerase Chain Reaction (PCR)” testinin pre-analitik, analitik ve post-analitik evrelerin eğitimi verildi.

KKTC’nin farklı bölgelerinde bulunan özel laboratuvarlar, devlet hastanesi ve özel hastane laboratuvarlarından, üniversitelerde görev yapan bilim insanları ve ilgili bölümlerde okuyan öğrencilerin de katılım gösterdiği kursta, klinik örneklerin laboratuvara gelişinden itibaren izlenen işleyiş şemaları, laboratuvarda çalışacak personel tarafından kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı, PCR testlerinin uygulama aşamasındaki önemli noktalar, PCR test sonuçlarının analizi, analizlerde yaşanabilecek problemler ve çözümleri, laboratuvar ortamında ihtimal ontaminasyonu engelleyici önlemler ve tüm aşamaların uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

TMC-KKTC Mikrobiyoloji Platformu başkanı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’ın açılış konuşması ile başlayan eğitimde Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Enstitüsü Covid-19 Tanı Laboratuvarı sorumluları Doç. Dr. Buket Baddal, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören ve Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Pınar Tulay görev aldı.

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