Uyku ilaçlarının doktor kontrolünde kullanılmadığı takdirde ciddi rahatsızlıklara yol açtığı söyleyen Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, "Bu ilaçların nedene yönelik tedavisi olmadan kullanıldığında kronik uyku ve psikolojik bozukluklarından ölüme kadar giden ciddi tehlikelere yol açıyor. Doktor kontrolünde verilmeyen tedaviler gerçek uykuyu taklit eden yalancı bir uyku deformasyonu oluşturuyor" dedi.
"Ölüme kadar götürebilir"
Uykuya dalmak ve gündüz uyanık kalmak için uyku hapları gibi medikal ürünlerden medet umulduğunu belirten Prof. Dr. Akkoyunlu, "Bu ilaçlar doktor kontrolünde ve nedene yönelik tedavisi olmadan kullanıldığında kronik uyku ve psikolojik bozukluklarından ölüme kadar giden ciddi tehlikelere yol açıyor. Doktor kontrolünde verilmeyen tedaviler gerçek uykuyu taklit eden yalancı bir uyku deformasyonu oluşturuyor. İlaçla uykuya dalmak beyinde tıpkı üç boyutlu film izlemek gibi sanal bir gerçeklik oluşturur. Uyku gerçek ve dinlendirici olmaktan çok uzaktır. Bunun yanı sıra bir hastalığınız varsa bu ilaçların etkileşimleri ciddi zararlar verebilir. Ek hastalığınız olmasa bile solunumu baskılayan bu ilaçlar ölüme kadar giden birçok soruna yola açabilir. Bu yüzden reçeteli ya da reçetesiz verilen ilaçları eş dost tavsiyesiyle kullanmayın. Uyku haplarını kafanıza göre kullanmayın. Kaliteli uykunun yolu uyku hijyenini sağlamaktan geçiyor. Uyumak için kendimize karanlık ortam hazırlayın ve zaman verin. Buna rağmen uyuyamıyorsanız profesyonel destek alın" diye konuştu.