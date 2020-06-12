Uyku problemini yenmenin püf noktaları

Uykunun günlük yaşam döngüsünde önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Medicana International İstanbul Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Sema Yıldız, uyku bozuklukları hakkın bilgi verdi. Dr. Yıldız, “Uyku insan ömrünün uzun bir dönemini kapsamaktadır. Bu önemli ihtiyacımızı karşılayabilmemiz diğer bedensel fonksiyonel işlevlerimizi yerine getirebilmemiz açısından da önemlidir. Bireyler arası uyku döngüsü saatleri, süresi değişkenlik gösterebilir. Fiziksel koşullar ve dış etkenlerde uyku düzeninde önemli yer tutmaktadır” diye konuştu.



KORONAVİRÜS UYKU DÜZENİNİ DEĞİŞTİRDİ



Koronavirüs salgınının uyku düzenimizde değişiklikler oluşturduğunu belirten Dr. Yıldız, “Bu süreçte hepimizin hayatında etkilenmeler hissettik, uyku düzenimizde bozukluklar gelişti. Düzensiz aralıklar ile uyumak, çok uzun süreli ya da tam tersi kısa ve derin olmayan uyku hali, uykuya dalamama, gece uyanmaları, dinlendirmeyen uyku şeklinde şikayetlerde artış gözlemledik” ifadelerini kullandı.

“YANLIŞ BİLGİLENDİRMELERDEN UZAK DURUN”



Kronik bir hastalığı olmayan sağlıklı bireylerde uyku problemini önlemek için hijyenin önemine vurgu yapan Dr. Yıldız, “Uyku hijyeninde uykuya dalmayı zorlaştırıcı faktörler gözden geçirilebilir. Akşam saatlerinde uyarıcı etkili yiyecek–içecek ve elektronik eşyalardan mümkün olduğunca uzak durulmalıdır. Geç saatlerde tüketilen alkollü ve kafeinli içecekler, enerji içecekleri, yüksek kalorili ve karbonhidrat ağırlıklı beslenme uykuya dalmayı zorlaştırabilmektedir. Akdeniz tipi ve düşük kalorili beslenme düzenini benimsememiz gerekmektedir. TV, bilgisayar ve cep telefonu kullanımını yine belli saatlerden sonra azaltmamız da uyku kalitesi ve uykuya dalma açısından önemlidir” dedi.



STRESTEN UZAK DURUN



Dr. Yıldız, “Pandemi süreci haberleri ile sosyal medya paylaşımları hepimizin son dönemdeki en çok ilgimizi çeken ve zaman harcadığımız uğraşlarımız oldu. Güncel konuları ve bilgileri takip etmemizin faydalarının yanı sıra kirlilik oluşturan yanlış bilgilendirme yazıları da görüyoruz. Bilgi kirliliği, fiziksel yaşantımızı etkileyerek, stresi de arttırmakta ve psikolojik etkilenmeleri beraberinde getirmektedir. Bunların sonucu olarak günlük uyku düzenimizde bozulmalar olmaktadır. Negatif yönde etkilendiğimizi düşündüğümüz internet haberleri, sosyal medya paylaşımlarından mümkün olduğunca uzaklaşmak ruh sağlığımız için de önemlidir. Stres ve takıntıların artması ve buna bağlı uyku düzensizlikleri pandemi döneminde sık görülmektedir” diye konuştu.