Uyuşturucudan gözaltına alınan Ayşegül Çınar’dan açıklama

Otomobilinde uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan oyuncu Ayşegül Çınar’ın avukatı açıklama yaptı. Açıklamada, "Oldukça başarılı bir oyuncu olan müvekkilim hakkındaki itibar zedeleyici ve gerçeği yansıtmayan haberlerin ve malum kişiler tarafından yapılan basın açıklamalarının konusu olmaktan derin bir üzüntü duymaktadır" denildi.

Beşiktaş’ta bir araçta uyuşturucu madde bulunduğu ihbarını alan polis, geçtiğimiz Cumartesi akşam saatlerinde aracı durdurarak arama yapmıştı. Araç içerisinde yapılan aramada bagajda 20 gram uyuşturucu madde ele geçirilmişti. Polisin kimlik sorgusunda aracın sürücüsünün ünlü oyuncu Ayşegül Çınar olduğu tespit edilmişti. Aracından uyuşturucu madde çıkan Çınar, sorgulanmak üzere Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine götürülmüştü. Çınar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti. Adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli Çınar, ’uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma’ suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Çınar’ın avukatı Serdar Öktem, yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Müvekkilim Ayşegül Çınar hakkında basında yer alan haberler, aşağıda yapacağımız açıklamalardan anlaşılacağı üzere gerçeği yansıtmamakta olup yaşanan süreçten müvekkil ve ailesi derinden etkilemiştir. Maalesef kurulan kumpas sonucunda müvekkilim, ülkemizde yaptırımı oldukça ağır olan bir suç isnadı ile gözaltına alınmıştır. Ancak alınan ifadelerden, kamera kayıtlarından, dosyada toplanan delillerden açıkça anlaşıldığı üzere kumpas sonuçsuz kalmış ve müvekkil serbest bırakılmış, böylece adalet tecelli etmiştir" ifadelerine yer verildi.

Çınar’ın kariyerinin başında olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Oldukça başarılı bir oyuncu olan müvekkilim hakkındaki itibar zedeleyici ve gerçeği yansıtmayan haberlerin ve malum kişiler tarafından yapılan basın açıklamalarının konusu olmaktan derin bir üzüntü duymaktadır. Asılsız haberler, muhatap kitle üzerinde haksız ve olumsuz bir izlenim oluşturacağından gerçeğe aykırı olan basın haberlerine itibar edilmemesini temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.