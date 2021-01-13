Uzmanından, pandemi sürecinde nasıl beslenmeli sorusu cevabı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle insanlar evine kapandı. Evde kalınan ve hareketsiz geçen süre boyunca kilolar alındı ve akıllara “koronavirüsten korunmak için ne yemeli, nasıl beslenmeli” sorusu gündeme geldi. Vatandaşların evlerinden çıkıp riske girmeden online hizmet veren Diyetisyen Gülümser Varişler, ev dışında dışarıdan yemek yenilmemesi gerekliliğine dikkat çektiği gibi, taze günlük yemeklerin yenilmesi gerektiğini, her gün 10 – 12 bardak su içilmesi gerekliliğini vurguladı. Varişler, “Koronavirüsün bulaşmasını tek başına engelleyebilecek veya tedavi edebilecek herhangi bir gıda olmasa da; sağlıklı ve dengeli beslenmenin, fiziksel aktiviteyi arttırmanın ve düzenli uykunun bağışıklık sistemini güçlendirdiği kanıtlanmıştır. Bu zor dönemi olabildiğince rahat atlatmak için seçilecek gıdaların protein, lif, vitamin, mineral ve antioksidanlardan zengin olması dengeli beslenme yönünden büyük önem taşımaktadır” dedi.

“Haftada en az iki kere balık tüketin”

Varişler, taze ve işlememiş gıdaların tüketilmesinin yanı sıra balık yenilmesi gerektiğine de atıfta bulunarak , “Haftada iki kere balık tüketmeye çalışın. Ara öğünler için şeker, yağ veya tuz içeriği yüksek besinler yerine çiğ sebzeleri ve taze meyveleri seçin, vitamin düzeylerinde önemli miktarda kayıplara neden olabileceği için sebze ve meyveleri uzun süre pişirmeyin. Bu dönemde tüketimin sınırlandırılması gereken yiyecek ve içecekler; kan şekerini hızla yükselten şeker ve şekerli yiyecek ve içecekler, beyaz ekmek de dâhil hamur işi ürünler, işlenmiş et ürünleri, aşırı tuz içeren besinlerdir (hazır soslar, cips gibi tuzlu ürünler, patlamış mısır, tuzlu kurabiyeler, vb.) Ev dışında yemek yemeyin” diye konuştu.